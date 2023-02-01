Jadwal Kapal Pelni

Jadwal Kapal Pelni KM Nggapulu Februari 2023, Dari Jakarta, Tiba Tual Tanggal 8, Lanjut Dobo, FakFak

Berikut jadwal kapal pelni KM Nggapulu Februari 2023. Cek setiap rute yang dilalui.

Penulis: Meika Pestaria Tumanggor | Editor: Meika Pestaria Tumanggor
zoom-inlihat foto Jadwal Kapal Pelni KM Nggapulu Februari 2023, Dari Jakarta, Tiba Tual Tanggal 8, Lanjut Dobo, FakFak
TRIBUNAMBON.COM/RIDWAN TUASAMU
KM Nggapulu - Jadwal Kapal Pelni KM Nggapulu Februari 2023, Dari Jakarta, Tiba Tual Tanggal 8, Lanjut Dobo, FakFak 

POS-KUPANG.COM - Berikut jadwal kapal pelni KM Nggapulu Februari 2023. Cek setiap rute yang dilalui.

Melansir dari website pelni.co.id pada Rabu (1/2/2023), Kapal Pelni KM Nggapulu akan berangkat dari Jakarta menuju Surabaya pada 2 Februari 2023 pukul 19.00 Wib.

Setelah melewati 10 rute, KM Nggapulu tiba di Kaimana pada 9 Februari 2023 pukul 23.00 Wit.

Berikut Jadwal kapal Nggapulu selengkapnya.

Baca juga: Jadwal Kapal Pelni KM Umsini Februari 2023, Dari Kupang Tanggal 2, Lewat Lewoleba, Makassar, Jakarta

1. Rute Jakarta - Surabaya

Berangkat 2 Februari 2023 pukul 19.00

Tiba 3 Februari 2023 pukul 21.00

2. Rute Surabaya - Makassar

Berangkat 3 Februari 2023 pukul 23.59

Tiba 5 Februari 2023 pukul 03.00

3. Rute Makassar - Bau Bau

Berangkat 5 Februari 2023 pukul 06.00

Tiba 5 Februari 2023 pukul 21.00

4. Rute Bau Bau - Ambon

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Sumber: Pos Kupang
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