Jadwal Kapal Pelni
Jadwal Kapal Pelni KM Labobar Februari 2023, Dari Serui Lewat Balikpapan, Tiba Makassar Tanggal 10
Berikut jadwal kapal pelni KM Labobar bulan Februari 2023. Cek masing-masing rute yang dilalui.
Penulis: Meika Pestaria Tumanggor | Editor: Meika Pestaria Tumanggor
POS-KUPANG.COM - Berikut jadwal kapal pelni KM Labobar bulan Februari 2023. Cek masing-masing rute yang dilalui.
Melansir dari website pelni.co.id pada Rabu (1/2/2023), KM Labobar pada berangkat dari Serui menuju Nabire pada 2 Februari 2023 pukul 12.00 Wit.
KM Labobar selanjutnya tiba di Bau Bau pada 10 Februari 2023 pukul 13.00 setelah melewati 10 rute.
Berikut Jadwal kapal Labobar selengkapnya.
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1. Rute Serui - Nabire
Berangkat 2 Februari 2023 pukul 12.00
Tiba 2 Februari 2023 pukul 18.00
2. Rute Nabire -Manokwari
Berangkat 2 Februari 2023 pukul 20.00
Tiba 3 Februari 2023 pukul 06.00
3. Rute Manokwari - Sorong
Berangkat 3 Februari 2023 pukul 08.00
Tiba 3 Februari 2023 pukul 20.00
4. Rute Sorong - Ternate