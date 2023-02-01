Jadwal Kapal Pelni

Jadwal Kapal Pelni KM Labobar Februari 2023, Dari Serui Lewat Balikpapan, Tiba Makassar Tanggal 10

Berikut jadwal kapal pelni KM Labobar bulan Februari 2023. Cek masing-masing rute yang dilalui.

Penulis: Meika Pestaria Tumanggor | Editor: Meika Pestaria Tumanggor
zoom-inlihat foto Jadwal Kapal Pelni KM Labobar Februari 2023, Dari Serui Lewat Balikpapan, Tiba Makassar Tanggal 10
ShipSpotting.com via Tribun Manado
Kapal Pelni KM Labobar - Jadwal Kapal Pelni KM Labobar Februari 2023, Dari Serui Lewat Balikpapan, Tiba Makassar Tanggal 10 

POS-KUPANG.COM - Berikut jadwal kapal pelni KM Labobar bulan Februari 2023. Cek masing-masing rute yang dilalui.

Melansir dari website pelni.co.id pada Rabu (1/2/2023), KM Labobar pada berangkat dari Serui menuju Nabire pada 2 Februari 2023 pukul 12.00 Wit.

KM Labobar selanjutnya tiba di Bau Bau pada 10 Februari 2023 pukul 13.00 setelah melewati 10 rute.

Berikut Jadwal kapal Labobar selengkapnya.

Baca juga: Jadwal Kapal Pelni KM Nggapulu Februari 2023, Dari Jakarta, Tiba Tual Tanggal 8, Lanjut Dobo, FakFak

1. Rute Serui - Nabire

Berangkat 2 Februari 2023 pukul 12.00

Tiba 2 Februari 2023 pukul 18.00

2. Rute Nabire -Manokwari

Berangkat 2 Februari 2023 pukul 20.00

Tiba 3 Februari 2023 pukul 06.00

3. Rute Manokwari - Sorong

Berangkat 3 Februari 2023 pukul 08.00

Tiba 3 Februari 2023 pukul 20.00

4. Rute Sorong - Ternate

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Sumber: Pos Kupang
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