Hotman Paris Pose Barang Wanita Cantik, Akui Banyak Suami dan Istri Ribut Gegara Foto Bareng

POS KUPANG.COM -- Hotman Paris mengakui banyak pasangan suami dan istri serta yang masih pacaran ribut gegara pose barang denganya

Sementara, para wanita tersebut juga terus saja memintah pose bareng bernuasan mesras dan membagikan fotonya ke media sosial

Dia Hotman Paris yang juga pengacara kondang itu membagikan pengalamannya di akun instagramnya

Dia Hotman Paris yang dusmi Notaris Agustianne Marbun dan ayah pengacara muda , Felicia Hutapea itu membagikan pengalamannya serasa membagina video bersama seorang wanita cantik yang baru dikenalnya di akun instagramm @hotmanparisofficial

Dalam unggannay sang pengacara menulis caption *** hotmanparisofficial

Baca juga: Hotman Paris Dipuji, Rela Pakai Laborgini Lama, yang Baru Untuk Istri, Natizen: Muliahkan Istri

*** Knp cewek sangat ceria saat kenalan dgn Hot Men?? Dan knp para cewek justru yg duluan posting di ig dia? Apakah pansos atau panasin cowoknya agar lebih boros transfer? Knp banyak laki jadi insecure kalau cewek nya kenalan ama Hotman?? Udah banyak jadi kasus ribut antar suami istri dan yg pacaran hanya krn wanitanya photo indah dgn Gus Hot!

Natizen pun memuji Hotman Paris yang mau berbagai

@evn_hfd *** Dalam dunia per playboyan dan seduction to girls ada tiga hal 1) Looks 2) Money 3) Status nah bang hotman sebenarnya yang paling kuat status justru di dunia seduction to girls status itu yang lebih kuat dari looks dan money, sebenarnya saya yakin beberapa cewek dekatin bang Hotman bukan karena uang seperti mayoritas netizen pikir, MEREKA MEMANG SUKA SAMA BANG HOTMAN, jadi bang Hotman gak kasih uang banyak atau gimana dekat bang Hotman aja suka mereka, karena status itu daya pikatnya terhadap wanita mengalahkan money dan looks seperti badboy yang ganteng, dsb

@centrobutik.id *** Mantap bang hotman bang hotman kan baik hati

@yunihari5571 *** G tau. Krn blom ktm lsg sma Gus hot..

POSE -- Hotman Paris bagikan pengalaman, pasangan suami istri dan yang masih pacaran sampai ribut dengan pasanmgan gegara pose bersama Hotman Paris (Instagram)

Baca juga: Wajah Hotman Paris Terpampang di Bagian Belakang Truk, Sang Pengacara Nyindir Penggai KTP, Siapa?

@wahyumulyadi220 *** bang hotman type loyallis..dan suka membantu orang lain kala dibutuhkan apalagi menyangkut hukum.bang hotman ahlinya bosqu

@windafitriyah19 *** Kenapa cewek selalu happy ketika ketemu bang hotman, krna bang hotman selalu MERATUKAN prempuan dan bang hotman itu saperti RAJA, ketika RATU ada disisi RAJA ya..bawaanya selalu bahagia

@chasanahluluk *** Mau jugaa...kapan ke Yogya,Bang..dan bantuin kasus saya

@miemiedesign *** Seneng papasan bang Hotman waktu ke Central Park Mall karena bang Hotman tuh iconic. Gaya komunikasinya blak2an dan sering nyentil tuh seru. Ga da urusan sama pansos atau apapun.