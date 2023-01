Jadwal Liga Italia, Saksikan Live Streaming Roma vs Napoli di Vidio 30 Januari Dini Hari

ROMA vs NAPOLI- Duel Roma vs Napoli di Serie A pekan ke-20 akan dilangsungkan di Stadion Diego Armando Maradona pada Senin 30 Januari 2023 Pukul 02.45 dini Hari. Laga bisa disaksikan melalui siaran langsung beIN Sports 1 atau live streaming Vidio.

POS-KUPANG.COM- Jadwal Liga Italia pekan ke 19 mempertemukan Roma vs Napoli akan dilangsungkan di Stadion Diego Armando Maradona pada Senin 30 Januari 2023.

Laga Roma vs Napoli bisa disaksikan melalui siaran langsung beIN Sports 1 atau live streaming di Vidio, jam tayang dini hari pukul 02.45 WIB.

Saksikan live streaming di Vidio laga Roma vs Napoli dengan klik link yang ada di bawah ini.

LINK

Pertandingan ini tentu sangat menentukan karena Roma yang saat ini berada di posisi ke 6 klasemen Liga Italia berjuang keras untuk naik peringkat.

Sementara Napoli yang berada pada posisi puncak klasemen sementara tetap berusaha untuk menang agar posisi semakin aman.

Roma akan menghadapi laga tandang melawan Napoli dan peluangnya tidak terlihat menjanjikan untuk Roma tetapi semakin besar lawannya, semakin sulit mereka jatuh.

Roma menang melawan Spezia Minggu lalu dengan dua gol dan mereka memutuskan untuk mempertahankan total gol itu lagi pada hari Minggu.

The Yellow and Reds mampu meraih kemenangan solid atas Little Eagles , menang 2-0. Itu dua pertandingan berturut-turut sekarang karena Roma menang dengan dua gol.

Sementara itu, Napoli memperpanjang kemenangan beruntun mereka menjadi tiga pada hari Sabtu.

Prediksi Roma vs Napoli

Keledai Kecil pergi dengan kemenangan 2-0 atas Garnets. Hasil itu kurang lebih sama untuk keduanya, karena Napoli juga menang terakhir kali keduanya bermain pada 31 Oktober 2021.

Kemenangan mereka membuat Roma menjadi 11-4-4 dan Napoli menjadi 16-2-1. Kemungkinan Napoli adalah favorit yang kuat melawan Roma, menurut peluang Serie A terbaru, menjadi -139 untuk menang.

Saat ini, perolehan poin Liga Italia sementara dipimpin oleh Napoli yang bermain konsisten sejak awal musim. Napoli sudah mengoleksi 50 poin dari 19 pertandingan dan baru sekali kalah.