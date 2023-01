Peringati Penyatuan Air dan Tanah di IKN, Dosen Musik Unika Gelar Konser Akbar

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Siti Soleha Oang

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Memperingati Penyatuan Air dan Tanah di Ibu Kota Negara (IKN) tahun 2022 lalu di Pulau Kalimantan, dosen musik Universitas Katolik Widya Mandira ( Unwira) Kupang menggelar konser musik akbar bagi pelajar se-Kota Kupang.

“Untuk memperingati hari penyatuan Air dan Tanah di Kabupaten Panajam, Kalimantan Timur. maka dari itu kami mengajak seluruh anak nusantara untuk berpartisipasi dalam event konser akbar yang akan di gelar pada tanggal 14 Maret nanti,” kata Geradi Tukan selaku dosen musik Unwira Kupang, saat di temui di Cafe Teras Petuk, Kamis 26 Januari 2023.

Menurut Geradi, moment bersejarah ini sangat langkah dan perdana di lakukan di Nusa Tenggara Timur.

“Saya mau di NTT menjadi salah satu provinsi yang menggelar HUT perdana IKN sehingga memotivasi provinsi lainnya,”ujarnya.

Menurut dia, konser akbar akan menampilkan pelajar, mahasiswa dan pemuda se-Kota Kupang.

“Yang akan mengikuti konser akbar nanti mulai dari pelajar tingkat SD hingga SMK kemudian Mahasiswa dan pemuda,” ujarnya.

Lanjutnya, mekanisme kegiatan yang akan di lakukan yaitu peserta konser akbar akan menyanyi di sekolah dan kampus masing-masing dengan durasi waktu 10 menit.

Ia mengaku, pihaknya telah menyediakan lima lagu Nusantara yang akan di tampilkan yaitu Nusantara Kota Kupang, Hymne Nusantara, Koes Plus Nusantara 2, Koes Plus Nusantara 3 dan Koes Plus Nusantara 3.

“Untuk lagu Nusantara Kota Kupang dan Hymne Nusantara saya yang menciptakan sendiri,” ungkapnya.

Kemudian juga pihaknya telah menyediakan musik kosong yang nanti akan di putar pada saat hari H dan bernyanyi bersama, kemudian rekaman suara yang akan di sebarkan ke pelajar, mahasiswa dan pemuda sehingga dapat menjadi panduan saat berlatih.

Lalu, masih kata Geradi, pihaknya telah membangun komunikasi bersama para guru di Panajam dan mengirimkan materi agar dapat di pelajari, dan mendapatkan respon positif.

“Kami sudah mengirimkan materi untuk kegiatan ini, jika ini jadi terlaksana mereka akan mengerjakan pelajar kalimantan untuk melingkar di titik nol Panajam sebagai peringatan moment ini,” tutupnya. (Cr 18)

