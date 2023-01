Video Viral TikTok, Heboh! Diduga Beri Isyarat Minta Tolong, Melaney Ricardo Buka Suara, Ini Benar

POS-KUPANG.COM - Beredar Video Viral TikTok baru-baru ini Artis Melaney Ricardo buka suara selepas diduga meminta pertolongan di salah satu unggahan di akun tiktoknya, di kutip Minggu 22 Januari 2023.

Dalam unggahan Video Viral TikTok tersebut, tampak beberapa kali ia menunjukkan 4 jarinya, yang dalam bahasa isyarat berarti meminta tolong.

Karena sudah menjadi viral dan heboh, Melaney Ricardo artis wanita berusia 41 tahun ini pun akhirnya buka suara.

Dalam Video Viral TikTok klarifikasinya, Ia mengaku sedang baik-baik saja, Ia melakukan hal tersebut hanya untuk menyembunyikan kuku palsunya yang lepas.

Bahkan Melaney pun mengaku tidak tahu perihal arti dari 4 jari tersebut sebelumnya "I'm okay, I learn something new bahwa temyata jari 4 ini menunjukkan bahwa kita meminta pertolongan " ungkap Melaney dalam video klarifikasinya.

Tayangan Video Viral TikTok ini menjadi viral setelah diunggah oleh akun Tiktok @Melaney_Ricardo pada Minggu (22/01/2023).

"Gais kode help gak si? Kak Mel are you oke?" tulis salah satu netizen.

