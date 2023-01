Promo Indomaret Terbaru 25-31 Januari 2023, Super Hemat Beli WRP Gratis Bimoli,Sosis So Nice Premium

PROMO INDOMARET - Promo Indomare Terbaru 25-31 Januari 2023, Super Hemat Beli WRP Gratis Bimoli, Sosis So Nice Premium

POS-KUPANG.COM - Ada Promo Indomaret terbaru di hari ini yakni Promo Heboh untuk periode 25-31 Januari 2023.

Selain itu juga ada Promo Indomaret super hemat mulai dari kebutuhan berupa makanan, kebutuhan dapur, sarapan hingga sikat pakaian juga sementara promo dengan jangka waktu yang sama dengan Promo Heboh yakni 25-31 Januari 2023.

Untuk selengkapnya simak Promo Indomaret dibawah ini

1. Promo Indomaret Terbaru, promo heboh

di Indomaret promo heboh selalu hadir di buat kamu nih, Sobat!

Di periode minggu ini ada produk Mie Instan, Pewangi Pakaian dan Popok Celana yang lagi hemat!

Jangan lupa belanja ya, Sobat!

Periode 25-31 JANUARI 2023

S&K Harga Spesial BERTANDA Kredit BNI disertai dengan belanja PRODUK LAIN senilai Rp160.000

S&K Harga Spesial BERTANDA ShopeePay:

1. Khusus pembayaran di toko Indomaret menggunakan ShopeePay.

2. Harga Spesial ShopeePay yang didapatkan berlaku untuk maks. 1 (satu) produk per transaksi per struk.

3. Transaksi ShopeePay maks 5 (lima) kali transaksi per hari.

Katalog promo HEBOH hadir di Indomaret seluruh Indonesia (tidak berlaku di toko Indomaret Point).

Harga produk di LUAR JAWA, BALI & LOMBOK selisih perbedaan s.d +Rp1.000

- Sedaap mie instant goreng 5 x 90 gram Rp 14.000/pak

- So Klin pewangi pakaian hijab refill garden/action sport / blue/ pink/ red/ violet 800 ml Rp 10.900 harga Jawa Bali dan Lombok

- Moko Moko genki pants Rp 55.500/bag