TERBARU Venna Melinda JalaniTerapi Mental Usai Terkena KDRT Suami,Natizen Harap Ibunda Varrel Sadar

POS KUPANG.COM -- Venna Melinda mulai menjalani proses treatmen untuk menghilangkan trauma usai menjadi korban dugaan Kekerasan Dalam Rumah atau KDRT dari sang suami, Ferru Irawan

Dia Venna Melinda yang juga ibunda Varrel Bramasta dan Athala Naufal itu membagikan momen saat menjalani tretamen untuk mengembalikan mentalnya yang mengalamai trauma akibat kekerasan yang mebuat hidungnya berdarah hingga tulang rusuknya disebut retak

Dalam unggahan video di akun instagram @vennamelindareal , mantan istri Ivan Fadila itu mengungkapkan *** Alhamdulilah,, Treatment pertama lancar,, Matur suwun nggih @docdicky @chitra.mulia @roro.fitria1989 ,,, Bismillahirahmanirohim

Sahabat artis yang penyanyi dangdut Roro Fitria juga ikut bersyukur dengan cara yang ditempuh Venna Melinda itu

@roro.fitria1989 *** Dengan senang hati Mbakku sayang @vennamelindareal . I will do everything to make you healthy & happy, body and mind..... Nyai kangen liat senyum manis Mbakku sayang...

Sebelumnya Roro Fitria menjenguk Venna Melinda dengan membaya dokter pribadi dan psikolog pribadi

Roro mengungkapkan bahwa secara fisik, Venna dalam kondisi baik, namun secara psikis mantan suami Ivan Fadila itu masih drop.

Sementara natizen lainnya berharap Venna Melinda sadar dan mengambil keputusan tinggalkan Ferry Irawan

TERAPI -- Venna Melinda menjalani terapi untuk memperbaiki psikis usai jadi korban dugaan KDRT dari suami (Instagram)

@ rahma.hidaya *** mb venna selain psikolog juga harus cari guru mba...saran sy ustadzah halimah alaydrus...ada IG nya juga ...atau guru2nya ummi pipik yg Masya Allah ...

@nuriiiii____ *** Cabut laporan boleh tan. Tapi untuk rujuk atau balikan lagi jangan sampe ya

@chitra.mulia *** Alhamduliillaah.... semoga semakin sehat mba @vennamelindareal

@sinta_913 *** Jgn d cabut laporan ny mbak

@rinissyarief *** Ikuti kata hati mba.. perbanyak istigfar dan sholat istikharah agar Allah memberi jalan yg terbaik sehingga dilancarkan semuanya... sekedar mengingatkan utk tdk mmbuka aib org yah krn tdk di sukai Allah..

@sandri_warsita_tasik *** Gara gara nafsu,jadi buta mata hati nya.padahal venna orang yg cerdas.tp sayang keberuntungan sedang tidak berpihak pada mu.

@pradnyapramudhita *** Sudahlah...apa lagi yg mau dipertahankan?? Ngasih nafkah aja tanda tanya? Tapi mintanya lebih lebih, sadarlah mba ven...sadar dar dar sesadar sadarnya