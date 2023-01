Sambut Imlek dan Valentine 2023, Aston Hotel Kupang Hadirkan Paket Spesial

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Else Nago

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Aston Hotel & Convention Centre Kupang, telah menyiapkan makan malam spesial untuk menyambut tahun Kelinci pada Imlek 2023.

Marcomm Executive ASTON Kupang Hotel & Convention Center, Leonora Agatha, menyampaikan bahwa Gala Dinner ini akan diadakan pada 21 Januari 2023, mulai pukul 19.00 – 22.00 WITA.

“Hanya dengan Rp 268,000 net/orang, Anda bisa menikmati ragam hidangan lezat sepuasnya. Selain itu Aston Hotel Kupang juga menyediakan paket dengan harga Rp 3,688,000 net per 10 orang untuk set menu, Anda akan dihibur dengan kehadiran chinese singer dan penampilan enerjik dari Barongsai. Tak hanya itu, akan ada lucky draw dengan berbagai hadiah menarik yang bisa dibawa pulang,” ujar Olla, sapaan akrab Leonora.

Lewat paket 'The Year of The Yin Water Rabbit’', tamu dapat menikmati berbagai hidangan spesial Imlek mulai dari ayam goreng szechuan, sapi lada hitam, aneka dimsum serta nasi goreng seafood untuk buffet makan sepuasnya serta sup hisit szechuan, ikan kerapu tim bawang, sapo haisom, kailan scallop dan masih banyak lagi set menu yang tersedia.

Selain Imlek, ASTON Kupang Hotel & Convention Center juga sudah menyiapkan promo spesial khusus hari Valentine.

Sementar itu pada tanggal 14 Februari 2023 pengunjung dapat merayakan momen Hari Kasih Sayang bersama keluarga dengan Romantic Dinner.

“Bagi pengunjung yang ingin merayakan Valentine dengan makan malam romantis sembari ditemani taburan bintang, dan pemandangan Kota Kupang yang indah, ASTON Kupang Hotel & Convention Center juga akan memberikan promo “Love on Too” Candlelight Dinner,” kata Olla

Venue romantic dinner ini sendiri akan diadakan di Leet Sky Dining & Lounge lt. 18 dengan berbagai hidangan set menu romantis yang diolah langsung oleh Western Chef khusus. (cr19)

