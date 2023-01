Natal 2022, Himpaudi Kota Kupang Gelar Perayaan Natal Bersama dan Halal Bi Halal

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Elisabeth Eklesia Mei

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Himpunan Pendidik Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia atau disebut HIMPAUDI menggelar kegiatan perayaan Natal bersama dan Halal Bi Halal dengan tema “Maka Pulanglah Mereka Ke Negerinya Melalui Jalan Lain (Matius 2:12)”.

Sementara subtema dari acara ini yaitu Mewujudkan Solidaritas, Kepedulian dan Tanggung Jawab Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dalam Mencerdaskan Anak Bangsa dengan Semangat Kebhinekaan

Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Hotel Cahaya Bapa, Senin 16 Januari 2023.

Pantauan POS-KUPANG.COM, Sebelum acara dimulai, beberapa anggota Himpaudi menyanyikan lagu-lagu rohani. Tampak para undangan menempati kursi sesuai dengan yang telah di atur oleh panitia acara yaitu guru-guru paud duduk berdasarkan Kecamatan masing-masing.

Acara ini diawali dengan ibadah syukur bersama dengan berbagai jenis pengisi acara dari anggota Himpaudi yang terdiri dari 6 Kecamatan Se-Kota Kupang.

Renier More Lenda, S.Pd, selaku ketua panitia acara mengatakan bahwa Natal adalah peristiwa yang sangat penting bagi seluruh umat Kristiani karena Natal merupakan hari kelahiran Sang Juru selamat Yesus Kristus Putra Allah yang datang ke Dunia untuk menyelamatkan Manusia.

“Melalui perayaan Natal ini diharapkan tiap umat Kristiani menyadari tugas perutusannya untuk menjadi terang bagi sesama melalui karya-karya nyata dalam masyarakat,” ungkapnya

Adapun yang menjadi tujuan dari kegiatan ini, lanjut Renier yaitu untuk bersyukur bersama dan menyadari makna Natal dalam hidup kita serta menjalin keakraban dan menjaga silaturahmi semua Laskar Himpaudi di Kota Kupang.

Renier berharap agar PTKP selalu semangat dan kedepannya akan menjadi lebih baik lagi.

“Dengan damai Natal ini, semoga kita bisa meningkatkan kinerja dan menjadi lebih baik lagi untuk ke depannya. Guru-guru j uga lebih semangat dan dengan rasa tanggung jawab serta penuh kasih kita tetap melakukan yang terbaik untuk anak bangsa,” harap Renier.

Sementara Jefri Liebertus selaku Ketua Hmpaudi menyampaikan bahwa acara perayaan Natal dan halal bi halal yang diselenggarakan oleh Himpaudi Kota Kupang merupakan kegiatan rutin di organisasi Himpaudi yang juga merupakan kegiatan tahunan.

“Kegiatan ini adalah kegiatan kumpul semua Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan (PTKP) untuk paud non formal. Dalam pendidikan anak usia dini secara nomenklatur dibagi dua yaitu non formal dan formal. Himpaudi atau himpunan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia merupakan organisasi profesi untuk pendidik dan tenaga pendidik yang ada dijalur tenaga pendidik anak usia dini non formal,” jelas Jefry

Di Tempat ini, lanjut Jefri, kami akan berkumpul bersama-sama dengan teman-teman sekalian untuk mengadakan perayaan Natal bersama. Namun di samping itu juga untuk teman-teman yang non Kristen juga kami adakan acara ini dibarengi juga dengan halal bi halal.