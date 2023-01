Hasil Liga Italia AS Roma vs Fiorentina skor 2-0, Dybala Jadi Man of the Match

SELBERASI - Skuad AS Roma melakukan selebrasi merayakan gol Paulo Dybala ke gawang Fiorentina di Stadio Olimpico, Senin 16 Januari 2023 dini hari WIB. Dalam laga ini Paulo Dybala tampil sebagai Man of the Match

AS Roma Official Twitter

POS-KUPANG.COM- Hasil Liga Italia laga antara AS Roma vs Fiorentina pekan ke-18 Serie A 2022/2023 di Stadio Olimpico pada Senin 16 januari 2023 dini hari WIB berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan AS Roma.

Menghadapi Fiorentina dengan 10 pemain pasca Dodo terkena akumulasi kartu merah, AS Roma tak mampu menggandakan keunggulan.

Dalam laga ini pemain AS Roma, Paulo Dybala menjadi Man of the Match karena dua gol kemenangan AS Roma merupakan sumbangsihnya.

Di laga AS Roma vs Fiorentina ini, Paulo Dybala memang tampil luar biasa karena ikut berperan sebagai kreator bagi timnya.

Sejatinya pemain asal Argentina ini mampu memberikan umpan untuk membuahkan gol.

Namun sayang umpannya pada Zeki Celik gagal berbuah gol karena bola sepakannya masih membentur tiang gawang.

Berkat performa apiknya itu, situs WhoScored memberikan rating 9.16 pada Dybala. Ia jadi pemain dengan rating tertinggi di antara semua pemain lain dan ia pun pantas dinobatkan sebagai Man of the Match.

Jalannya Pertandingan

Di awal-awal babak pertama, duel berlangsung alot. Kedua tim sama-sama coba menekan tapi kesulitan menciptakan peluang berbahaya.

Pada menit ke-14 barulah ada pelang apik dari AS Roma. Nicola Zalewski mengeksekusi bola umpan Paulo Dybala, tapi peluang itu masih bisa dimentahkan kiper Terraciano.

Menit ke-22, Sofyan Amrabat mencoba mengancam dari jarak jauh. Namun bola tembakannya masih bisa diblok Rui Patricio.

Menit ke-24 petaka didapat Fiorentina. Dodo mendapat kartu kuning kedua. Artinya ia harus meninggalkan lapangan dan mandi lebih cepat.

Usaha Roma akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-40. Tammy Abraham memantulkan bola umpan Celik dari sayap kanan dengan dadanya kepada Paulo Dybala. Umpan itu disambut tendangan kaki kiri Dybala. Gol! 1-0!

Skor ini bertahan sampai turun minum. AS Roma 1-0 Fiorentina.