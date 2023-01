Hotman Paris Perkenalkan Aspri ke 42, Natizen Singgung Istri Sang Pengacara: Istri Tersabar Di Dunia

POS KUPANG.COM -- Hotman Paris memperkenalkan salah satunya Asisten Pribadi atau aspri yang selama ini mendampinginya

Sosok yang diperkanakan Hotman Paris yang juga suami Notaris Agustianne Marbun dan yah dari pengacara muda , Felicia Hutapea itu bernama Intan Permata yang merupa aspri ke 42

Dia Hotman Paris yang juga pengacara kondang itu memperkenalkan wanita cantik di di akun media sosial instagramnya @hotmanparisofficial

Dia membagikan foto bersama sang aspri dengan menuliskan caption *** Intan Permata

Baca juga: Hotman Paris Ungkap Tak Pernah Satu Pesawat dengan Istri dan Anak-anak, Andre Taulany Kaget

Natizen memuji Hotman Paris namun ada natizen yang menyinggung istri sang pengacara yang selalu sabar menghadapi tingka sang suami

@sepatubandungid_ *** Saya mau om jadi Aspri ke 43 fix nama saya RIZKI

@snurhayati2_ *** Istri tersabar sedunia , hanya istri bang Hotman lofyou Mak

@ronnzmonnz *** Bang saya mau tanya seputar warisan boleh ? Sy tidak bisa keluar kmrin tahun lalu kena stroke Bagaimana contacts abang terima kasih

@locosghir *** Please I need your help to go to Aruba

@yuyunnatalis *** I want be your aspri

Baca juga: Hotman Paris Ungkap Wanita Cantik Rela Nyetir 3 Jam Demi Dirinya, Natizen: Lapor Istri

@queenmarwahofficial *** assalamualaikum bang inih Queen Marwah istri alm lord Rangga mohon buka dm Queen

@tokopiyama_qu *** Di satu sisi kagum sama bang Hotman, disisi lain sedih kalo liat kayak gini

@lintanglamp *** Bang hotman mau beli kap lampu nggk? Aku jualan kap lampu dari rotan

@dwi67890 *** Mantaf bang siang kerja, malam happy2 ya