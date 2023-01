Kondisi Venna Melinda Diperlihatkan Kakak Athalla Naufal, Verrel Bramasta Ungkap Kesedihan

POS-KUPANG.COM - Kasus dugaan KDRT yang dialami Venna Melinda oleh suaminya Ferry Irawan di Polda Jatim maish terus berlangsung.

Sebagai seorang anak laki-laki yang begitu dekat dengan ibundanya Verrel Bramasta dan Athalla Naufal merasa sedih saat mengetahui ibunya mendapat KDRT oleh ayah tiri mereka.

Terlebih Verrel Bramasta yang merasa hancur melihat kondisi ibunya Venna Melinda yang terbaring lemah usai mengalami KDRT oleh Ferry Irawan di Janitor Hotel.

Sebagai seorang anak Verrel Bramasta pun berjanji selalu ada untuk mamanya, Venna Melinda.

Sebelumnya kabar berhembu bahwa kedua anak lelaki Venna Melinda, Verrel Bramasta dan juga Athalla Naufal tak merestui hubungan Venna Melinda dan Ferry Irawan.

Namun isu itu ditepis Venna Melinda yang memperlihatkan hubungan Verrel Bramasta dan Athalla Naufal dengan Ferry Irawan yang adem ayem saja.

Sebagai anak apapun mereka lakukan demi kebahagiaan mama mereka, apalagi Venna Melinda sudah lama menjanda.

Saat melihat Venna Melinda bahagia didampingi Ferry Irawan, baik Verrel Bramasta dan Athalla Naufal pun turut bahagia.

Tapi kini kebahagiaan mereka berubah dengan kesedihan yang begitu mendalam.

Kesedihan Verrel Bramasta diungkapkan di akun instagramnya @bramastavrl.

Mengunggah potret dirinya yang mencium kening Venna Melinda saat terbaring, Verrel Bramasta mengungkapkan kesedihannya, ia merasa hancur melihat sang ibu mengalami KDRT.

"It breaks my heart to see you like this. Whatever happens in life, I will always be here for you ma.. no matter what"

"Hancur hatiku melihatmu seperti ini. Apapun yang terjadi dalam hidup, aku akan selalu ada untukmu ma.. apapun yang terjadi," tulis Verrel Bramasta.

Unggahan Verrel Bramasta pun banjir doa.

