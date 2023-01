Putra Nagekeo Eddy Kasi Raih Gelar Doktor Termuda di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung

POS-KUPANG.COM, MBAY - Awal tahun 2023, Kabupaten Nagekeo mendapatkan Doktor baru dengan usia 33 tahun.

Doktor termuda itu diluluskan oleh Program studi Ilmu Pengelolaan Alam (IPA), Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengatahuan Alam (FPMIPA), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Kota Bandung.

Doktor yang sekaligus mengukir sejarah baru di Kabupaten Nagekeo ini adalah Yohanes Freadyanus Kasi atau sering disapa Eddy Kasi.

Momen ini terjadi pada tanggal 11 Januari 2023 saat dirinya berhasil mempertanggungjawabkan penelitiannya pada saat ujian promosi doktor di depan lima penguji yaitu Prof. Dr. Phil. Ari Widodo, M.Ed., Dr. Achmad Samsudin, M.Pd., Dr. Riandi, M.Si., Prof. Dr. Sarwi, M.Si. dan Dr. Hj. Widi Purwianingsih, M.Si di Auditorium lantai 2 FPMIPA, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)-Bandung.

Sidang promosi doktor tersebut dilaksanakan secara blended (offline dan online) yang juga dihadiri oleh rekan dan kolega di kabupaten Nagekeo.

Putra asli Nagekeo ini merampungan gelar Doktor melalui disertasinya yang berjudul Program Teachers Professional Development (TPD) Berbasis Pendekatan Partnership, Technology, Ethnoscience (PaTEn) Untuk Meningkatkan Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Guru IPA dan Minat belajar siswa di NTT.

Penelitian ini dilakukan dengan batasan partisipan adalah para guru IPA dan siswanya di kabupaten Nagekeo, NTT pada bulan November-Desember tahun 2021. Rektor Institut Nasional Flores (INF), Mbay ini berhasil menemukan model pelatihan guru berbasis pendekatan Partnership, Technology, Ethnoscience atau yang dirinya sebut PaTEn.

Selain itu, dirinya memberikan pengetahuan dan informasi baru bagi guru bahwa aktivitas budaya di kabupaten Nagekeo bisa kita bawa ke dalam pembelajaran di kelas yang pastinya dikaitkan dengan kompetensi dasar materi SMP.

"Novelty disertasi promovendus ini sangat bermanfaat dalam program pelatihan guru dan juga akan berdampak pada tujuan pembelajaran yaitu hasil belajar siswa di kelas," katanya.

Selama masa studi kurang lebih 3,5 tahun di Universitas Pendidikan Indonesia, promovendus Eddy Kasi, pernah dipercaya menjadi ketua panitia seminar International Conference on Mathematics and Science Education (ICMScE 2021) yang menghadirkan pembicara dari 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Turky, Kanada dan Hungaria dengan peserta sebanyak 586 orang dan berhasil mengkoordinir penerbitan artikel peserta conference dengan total 264 paper di Journal of Physics: Conference Series, AIP Conference Proceedings, Journal of Engineering Science and Technology (JESTEC) dan Moroccan Journal of Chemistry.

Selain itu, karena promovendus Eddy Kasi merupakan mahasiswa penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sejak tahun 2019 sampai selesai, dirinya aktif untuk mensosialisasikan beasiswa tersebut kepada masyarakat kabupaten Nagekeo dan berhasil mendampingi mereka sampai sudah dan akan melanjutkan studi dengan beasiswa LPDP dengan beberapa diantaranya merupakan ASN kab. Nagekeo.

Sebagai promotor, Prof. Dr. Phil. Ari Widodo, M.Ed. juga memaparkan beberapa prestasi yang diraih oleh Eddy Kasi yaitu penerbitan 9 artikel di jurnal bereputasi internasional(scopus)/nasional(sinta) serta prosiding terindeks scopus dan ISBN yaitu;

1) judul : Using The Rasch Model to Measure Science Teachers’ Perception toward Teacher Professional Development Program in Nagekeo, East Nusa Tenggara, pada jurnal Talent Development & Excellence,

2) judul The Impact Teacher Professional Development Program In Indonesia On Science Teachers ’ Knowledge And Practice pada jurnal International Journal of Psychosocial Rehabilitation,