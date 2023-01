Jadwal Semifinal Piala AFF 2022 Vietnam vs Indonesia, Jordi Amat dkk Pakai Perangkat Aneh

Kompas.com/Foto: Tangkapan layar Zingnews.vn/Dok. Zingnews

LATIHAN - Jadwal Semifinal Piala AFF 2022 Vietnam vs Indonesia, Jordi Amat dkk memakai perangkat aneh saat menjalani latihan di Stadion My Dinh, Minggu (8/1/2023). Tampak para pemain Timnas Indonesia berlatih di Stadion My Dinh menjelang laga leg kedua Semifinal Piala AFF 2022 kontra tuan rumah Vietnam, Senin (9/1/2023).