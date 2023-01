Ameena Nyaman di Pangkuan Amora, Postingan Krisdayanti Tuai Pujian,Rambut Kerwil Putri Raul Disorot

POS KUPANG.COM -- Putri Krisdayanti tak tak mau kalah dalam membagikan kasih sayang pada ponakannya , Ameena Hanna Nur Atta

Dan , anak Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar itu begitu nyaman duduk di pangkuan putri Krisdayanti dan Anang Hermansyah

Dia Krisdayanti yang juga mantan istri Anang Hermansyah , membagikan momen kebersamaan itu di akun instagramnya

Dan, natizen pun memuji postingan Krisdayanti yang juga ibunda Azriel Hermansyah dan Kellen Lemos itu

Kalimat sederhana menjadi captionb foto itu , dan rambut Amora Lemos yang keriwil pun menjadi sorotan diantara natizen

Dalam captionnya Krisdayanti menulis *** Three rabbits and three tigers

Natizen memuji kebersamaan keluarga Krisdayanti dan Anang Hermansyah meski sudah bercerai , namun rambut keriwil Amora Lemos juga jadi perhatian

@pewangisetrikalondry *** suka bgt sm rambut amora. itu asli apa bikinan salon ya @krisdayantilemos

@rahayu.ahha.hkg *** MasyaAllah bAHHAgia selalu kesayangan

@sobatariana *** Adem sekali liat keluarga cemara iniiii

@ellanio15 *** amora dan aurel mirip banget

@sulasih.asih.982292 *** MasyaAllah Tabarokallah Smga Sehat slalu smuanya

@imasalawiyah *** Paling menunggu momen ameena dan granmi… doa mimi terkabul di pengajian pernikah mama nur… dia adalah cucu pertamaku…

@sobatariana *** Semoga mamahku sehat selaluu dan bisa sampai 4 generasi seperti iniiii mpian setiap keluarga bisa sehat dan bahagia sampai 4 generasi …