Amora Lemos Tunjukkan Kasih Sayang pada Ameena, Netizen Sebut Berkah Buat Krisdayanti

656PiOS-KUPANG.COM - Putri sulung Krisdayanti dan Raul Lemos, Amora Lemos menunjukkan kasih sayangnya pada putri Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar.

Cara didikan Krisdayanti pada putrinya Amora Lemos patut diacungi jempol, meskipun berbeda ayah hanya sebatas saudara sambung namun hubungan Amora Lemos dan Aurel Hermansyah begitu harmonis.

Hal ini terlihat betapa Amora Lemos menyayangi Ameena Hanna Nur Atta kala Ameena Hanna Nur Atta bermain di rumah Krisdayanti.

Kakak Kellen Lemos tersebut memangku dan memeluk sang ponakan juga bermain bersama Ameena Hanna Nur Atta sembari memperkenalkan hewan peliharaan yang ada di ruma Krisdayanti.

Mempunyai anak-anak berparas cantik juga cucu yang menggemaskan menjadi keberkahan bagi Krisdayanti.

Apalagi kini kehidupan Krisdayanti dan putra putri kandungnya dengan Anang Hermansyah begitu harmonis, begitu juga saat Ameena Hanna Nur Atta hadir di tengah-tengah keluarga.

Mempunya empat orang anak sekaligus, membuat Krisdayanti begitu bahagia.

Warganet pun merasa bahagia dengan kebersamaan keluarga Aurel Hermansyah dan Krisdayanti.

Pada momen Krisdayanti mengunggah video singkat dengan beberapa potret kebersamaan, ada Krisdayanti, Ameena Hanna Nur Atta, Amora Lemos, Aurel Hermansyah juga oma Aurel Hermansyah.

"Three rabbits and three tigers," tulis Krisdayanti di akun instagramnya @krisdayantilemos Sabtu (7/1).

"Kasih ibu sepanjang masa ..," tulis salah satu warganet.

Warganet pun menyebut bahwa Krisdayanti memperoleh berkah karena mempunya putri dan cucu yang cantik.

"MasyaAllah kaka amora sayang banget sama ayaang ameena berkah buat mimi KD mempunyai putri yg cantik" jg cucu yang cantik," kata salah satu warganet.

"MasyaAllah senang banget liatnya Keluarga bahagia," komentar salah satu warganet.

"Senengnya Ameena dn mama kumpul dg gemmi, tia Amora dn Oma," kata warganet lainnya.

"Amora makin cantikk mimii masyaAllah seneng liat kebersamaannya," puji salah satu warganet.

"Bak dongeng...happy ending for this big big family..," ungkap warganet. (*)

