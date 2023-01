Promo Indomaret 5-15 Januari 2023, Produk Maybelline Turun Harga, Koko Krunch Beli 2 Gratis 1

POS-KUPANG.COM - Bagi pelanggan Indomaret, ada Promo Indomaret yang menarik di hari ini hingga 15 Januari 2023.

Bagi kaum perempuan yang suka menggunakan produk kecantikdan dari Maybelline ada Promo Indomaret yang menarik.

Selain itu juga ada Promo Indomaret promo heboh, Product of The Week, Indomaret Promosi Bulan Ini dan promo lainnnya

Untuk selengkapnya simak Promo Indomaret dibawah ini :

1. Promo Indomaret untuk produk maybelline

New Year, New Me! Yuk jadikan tahun baru 2023 ini jadi kesempatan buat kamu untuk mencoba New Make Up Looks!

Jadi, jangan lewatkan promo spesial ALL TIME BEST MAYBELLINE PRODUCTS di Indomaret ya! Produk Maybelline diskon up to 30 persen loh!

See you there!

- Fit me foundation

- hypercurl mascara Rp 59.000

- sensational liquid matte Rp 22.900

- Fit me powder Rp 59.000

- Define A blend Rp 55,000

2. Promo Indomaret Promo Heboh