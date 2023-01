Jadwal Liga 1 PSIS Semarang vs Bhayangkara di Stadion Jatidiri Semarang 9 Januari 2023

POS-KUPANG.COM – Jadwal Liga 1 PSIS Semarang akan melawan Bhayangkara FC di Stadion Jatidiri Semarang, 9 Januari 2023 mulai pukul 17.30 Wita.

Laga PSIS Semarang vs Bhayangkara FC merupakan laga tunda menyusul terjadinya Tragedi Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022.

Selain PSIS Semarang vs Bhayangkara FC, laga tunda lainnya di Liga 1 adalah Persib Bandung vs Persija Jakarta dan PSM Makassar vs Barito Putera.

Selain laga tunda PSIS Semarang vs Bhayangkara FC, PT Liga Indonesia Baru ( PT LIB ) selaku operator kompetisi Liga 1 2022-2023 juga sudah mengeluarkan draft jadwal putaran kedua.

Dikutip dari jateng.tribunnews.com, sebelum memulai laga putaran kedua, PT Liga Indonesia Baru terlebih dahulu melangsungkan tiga pertandingan yang masih belum dimainkan di putaran pertama pada 9-11 Januari 2023.

Tiga pertandingan tersebut bakal digelar pada sore hari mulai pukul 17.30 Wita.

Laga tersebut bakal berlangsung bersamaan dengan semifinal leg kedua Piala AFF 2022 yang dimainkan pada 9-11 Januari 2023.

Dua laga di antaranya adalah pertandingan pekan ke-11 antara Persib Bandung vs Persija Jakarta dan PSIS Semarang vs Bhayangkara FC.

Dua laga pekan ke-11 tersebut sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 2 Oktober 2022.

Tetapi, Tragedi Kanjuruhan yang terjadi sehari sebelumnya membuat dua pertandingan tersebut ditunda oleh PT LIB.

Laga PSIS Semarang menghadapi Bhayangkara FC sendiri bakal dilaksanakan di Stadion Jatidiri, Semarang.

Nasib berbeda dialami oleh Persib Bandung yang bakal menjalani laga kandang pada pekan tersebut.

Pasalnya, PT LIB masih belum memutuskan secara pasti lokasi laga Persib melawan Persija bakal digelar.

PT LIB memilih dua stadion yang memungkinkan jadi lokasi pertandingan Persib vs Persija, yaitu Stadion Gelora Bandung Lautan Api dan Stadion Si Jalak Harupat.