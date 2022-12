Swiss-Belcourt Hotel Kupang Adakan Zumba di Car Free Day 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Manajemen Swiss-Belcourt Hotel Kupang mengadakan zumba saat Car Free Day (CFD) di jalan El Tari Kota Kupang pada Sabtu, 24 Desember 2022.

"Zumba hari ini seru," ungkap Asisten Sales Manager Swiss-Belcourt Hotel Kupang, Refthiana Tefa.

Zumba yang dipimpin tim Zumba Clara dimulai pukul 06.30 hingga pukul 08.00 WITA karena memang kondisi cuaca yang kurang mendukung tetapi berjalan lancar.

Adapun peserta yang mengikuti zumba berasal dari Zin Clara, pihak Swiss Belcourt hotel dan masyarakat yang mengikuti Car Free Day (CFD).

"Yang lewat-lewat kita panggil untuk sama-sama olahraga," ujarnya.

Pihaknya memilih Zumba karena saat CFD merupakan titik kumpul masyarakat. Sehingga bisa memanfaatkan momen ini untuk promosi sambil berolahraga Zumba bersama.

Dalam zumba ini banyak masyarakat yang menanyakan promo-promo Christmas dan New Year. Selain itu, minggu depan akan dilakukan zumba dengan promo-promo terbaru dari Swiss-Belcourt hotel.

Untuk promo Christmas pada 24 dan 25 Desember 2022 mulai dari Dinner dan Perform Santa dan bagi-bagi gift ke anak-anak. Selain itu ada juga doorprize performance dance dari SCKU dan live music.

Sementara untuk promo All You Can Eat masih ada. Meskipun di resto sudah full booking tetapi Swiss-Belcourt Hotel Kupang membuka reservasi di tempat spesial di dalam ruangan.

"Kalau masih ada yang mau reservasi kita bisa terima, tetapi dia cuma set di ruangan dan tidak bisa menikmati performance dan live music," ungkap Rere.

Bagi anda yang berburu promo All You Can Eat ini masih bisa mengambil kesempatan ini meskipun tidak menikmati Performance dan live music tetapi bisa menikmati Christmas Dinner dengan keluarga di tempat spesial yang sudah disediakan Swiss-Belcourt Hotel Kupang.(dhe)

