Promo KFC Hari Ini, Makan Heboh Kombo Crazy Superstar Gratis Voucher Musik Digital Rp 51.364

POS-KUPANG.COM - Akhir bulan ini pecinta Ayam KFC bisa mencoba berbagai menu baru yang dikemas KFC melalui Promo KFC.

Ada paket super heboh harga murah, makan kenyang dan dapat gratis, namanya Kombo crazy superstar.

Bagi pecinta Ayam yang yang ingin menikmati Kombo crazy superstar tersedia dengan 5 pilihan sekaligus, ada Ayam KFC, burger, kentang goreng, Perkedel dan Lemonico Float dengan harga mulai Rp 51.364 .

Setiap pembelian Promo KFC Kombo Crazy Superstar akan mendapatkan secara gratis satu voucher musik digital.

Paket crazy superstar 1 : 1 Ayam KFC, 1 Nasi, 1 Lemonico Float + 1 voucher musik digital Rp 51.364

Paket crazy superstar 2 : 1 crispy burger, 1 kentang goreng, 1 Lemonico Float + 1 voucher musik digital Rp 57.727

Paket crazy superstar 3 : 2 Ayam KFC, 2 Nasi, 2 Lemonico Float + 1 voucher musik digital Rp 82.727

Paket crazy superstar 4 : 1 crispy burger, 1 O.R burger, 2 Lemonico Float + 1 voucher musik digital Rp 70.000

Paket crazy superstar 5 : 3 Ayam KFC, 3 Nasi, 3 Perkedel, 3 Lemonico Float + 1 voucher musik digital Rp 141.364.

Berikut Katalog Kombo crazy superstar

Hobimu dengerin musik? Si Jagonya Ayam punya JUTAAN MUSIK GRATIS untuk kamu download setiap hari!

Cuma dengan beli kombo Crazy Super Star, kamu akan dapat QR Code di struk pembelian.

QR Code itu bisa kamu redeem untuk GRATIS berlangganan Trebel Music premium selama 30 hari.

Ayo beli Crazy Super Star dan dengarkan musik dari superstar favorit kamu sekarang!

*Tersedia di KFC nasional mulai dari 20 Desember 2022.

*Berlaku untuk pembelian melalui dine in, take away, drive thru, KFC Box, bandara.

*Harga tertera adalah harga terendah sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap gerai KFC.

*QR Code pada struk pembelian produk KFC Indonesia selain Crazy Super Star cuma bisa di-redeem untuk berlangganan Trebel Music premium selama 3 hari. (*)

