Ashanty Ucapkan Selamat Natal dari Eropa , Natizen Puji Sikap Toleransi Keluarga Anang Hermansyah

POS KUPANG.COM -- Ashanty bersama suami , Anang Hermansyah dan tiga anaknya masing-masing Azriel Hermansyah , Arsy Hermansyah dan Arsya Hermansyah kini tengah berlibur di Benua Eropa

Saat kelurha The Hermansyah itu tengah berada di Swiss dan dari benua biru itu, Ashanty dan keluarga mengucapkan Selamat Natal kepada para sabahatnya

Sikap Ashanty dan keluarga itu itu mendapat sambutan hangat dan disebut sangat toleranasi

Dia Ashanty yang juga nenek sambung Ameena Hanna Nur Atta dan ibu sambung Aurel Hermansyah itu mengucapkan Selamat Natal melalui akun instagramnya @ashanty_ash dengan memakang pose saat musim dingin di Swiss , Ashanty menulsikan caption ***

“Selamat Hari Natal”

Untuk semua teman2 dan sahabat2 yg merayakannya

Love From Us

“The Hermansyah”

Dan, natizen pun memuji sikap torensi tersebut

@vitha.jie *** My love

@nengyuliawati227 *** Nonton vlognya the.hermansyah paling suka seruuu dan bagus

@malvava *** Bunda Thank you so much! Happy holiday Bunda sayang

@yusimevita *** hbis nonton vlognya bunda

@trikusumawatihartati *** Terima kasih mas Anang bunda Ashanty Selamat menikmati liburannya met happy bersama kluarga tercinta

@nurhayati.main *** masyaa Allah tabarakallah happy holiday the Hermansyah sehat sehat buat semua nyaa Aamiin Allahumma Aamiin

@braz.il6661 *** Senang dgn keluarga ini keluarga yg sholeh dan sholeha keluarga Harmonis keluarga panutan untuk semua orang

@yunitrri *** trimakasih Bunda dan keluarga! Tuhan berkati

@aleczagame *** terimakasih keluarga Asix