Promo KFC Akhir Tahun, Paket Besar Makan Puas Mega Combo, Ayam+Chicken Strips+Kentang Goreng+Puding

POS-KUPANG.COM - Spesial akhir tahun, Promo KFC menyediakan Paket besar Mega Combo dengan harga yang murah Rp 240.909.

Paket ini bisa mengubah momen kamu menghabiskan liburan akhir tahun lebih seru, yuk cobain Promo KFC Golden Combo.

Paket Golden Combo menyediakan banyak menu dengan 9 Ayam KFC, 6 Chicken Strips, 7 nasi, 3 kentang goreng dan 5 Puding.

Buruan nikmati Promo KFC, Golden Combo di gerai KFC terdekatt di kotamu tribunners.

Berikut Katalog Mega Combo

Circle kamu sering janjian nongki/reuni tapi ujung-ujungnya sebatas wacana di chat?⁠

Kalo iya, buruan jadiin ngumpul mumpung libur akhir tahun segera datang! Bilang aja ada Mega Combo yang isinya banyak jadi cocok untuk konsumsi pas spill cerita yang panjang

Paket Mega Combo seharga Rp240.909* berisi:

⁠9 pcs Ayam Goreng Crispy/Original⁠

7 Nasi⁠

6 pcs Chicken Strips⁠

3 Kentang Goreng Reguler⁠

5 pcs Chocolate Pudding⁠

Syarat dan Ketentuan:⁠

- Tersedia di restoran KFC nasional untuk pembelian dine in, take away, drive thru, dan delivery.⁠

- Harga tertera adalah harga terendah sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap gerai KFC.⁠ (*)

