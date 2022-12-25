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Promo Indomaret 25 Desember Chrismast Day Diskon 50Persen, Beli Senstive Expert Gratis Minyak Goreng

Promo Indomaret hanya hari ini 25 Desember Chrismast Day Diskon 50Persen, hingga 8 Januari Beli Senstive Expert Gratis Minyak Goreng

Penulis: Hermina Pello | Editor: Hermina Pello
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Instagram @Indomaret
PROMO INDOMARET - Promo Indomaret 25 Desember Chrismast Day Diskon 50Persen, Beli Senstive Expert Gratis Minyak Goreng 

POS-KUPANG.COM - Hari ini MInggu 25 Desember 2022 merupakan hari terakhir untuk  Promo Indomaret khusus Minyak goreng dengan nama Semarak Minyak dan Promo Indomaret Promo Hanya Tiga Hari (HTH). Promo Indomaret ini berlangsung hingga 25 Desember 2022.

Ada 9 merek minyak goreng yang djual dengan Harga promo yakni Camar, Harumas, Sovia, Tropical, Filma, Bimoli, Sania, Fortune dan Barco.

Selain Promo Indomaret untuk MInyak goreng murah, ada juga Promo Indomaret lainnya yakni Christmas Items Sale juga PromoCHRISTMAS DEALS

1. Promo Alfamart CHRISTMAS DEALS‼️ from @PointCoffeeID

Sambut perayaan Natal bareng orang tersayang dengan nikmatnya @PointCoffeeID dengan promo spesial khusus buat para Point People
Nikmati promo khusus 24 - 25 Desember 2022 dengan DISKON 50 persen khusus untuk varian:
Es Loreng
Café Dolce Iced
Espresso Frappe
atcha Frappe

Untuk selengkapnya simak Promo Indomaret dibawah ini :

2, Promo Indomaret Minyak goreng

- Camar Minyak goreng 2L pch Rp 31.900

- Harumas Minyak goreng 2L pch Rp31.900

- Sovia Minyak goreng 2L pch Rp33.000

- Tropical Minyak goreng 2L pch Rp34.900

- Filma Minyak goreng 2L pch Rp34.900

-Bimoli Minyak goreng 2L pch Rp36.500

- Sania Minyak goreng 2L pch Rp39.900

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Sumber: Pos Kupang
Tags
Promo Indomaret
Indomaret
Minyak goreng
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Promo Hanya Tiga Hari (HTH)

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