Swiss-Belcourt Kupang Tawarkan Promo Menarik Hari Raya Natal 2022

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Swiss-Belcourt Kupang menawarkan sejumlah promo menarik dalam menyambut hari raya Natal di tahun 2022.

Mengangkat tema First Chirstmas Miracle In Swiss , 10 persen keuntungan dari promo ini akan didonasikan ke panti asuhan petra.

Informasi ini disampaikan Robby Isnanto selaku Food And Beverage Manager dan Refthiana Tefa selaku Assistant Sales Manager dalam Podcast Pos Kupang, Jumat 23 Desember 2022 dengan host Anie Toda.

Refthiana menyebut, pihaknya menawarkan sejumlah promo menarik selama perayaan natal. Selain kehadiran sinterklas, akan ada juga door prize yang disiapkan antara lain Santa and Bernie Gift, voucher makan dan voucher kamar.

Acara ini, menurutnya bakal dibuat untuk memberi kedekatan bagi keluarga yang datang.

Nantinya, tiap pengunjung yang datang bisa menikmati segala fasilitas sekaligus bisa berdonasi.

Swiss-Belcourt Kupang menawarkan promo kamar christmas package dimulai dari harga IDR 538.000 per malam untuk deluxe room sudah termasuk breakfast dan dinner untuk 2 orang.

Selain itu ada christmas buffet khusus dinner dengan IDR 88.000 all you can eat atau dengan IDR 88.000 saja, para pengunjung bisa makan sepuasnya.

Untuk christmas buffet waktu reservasi akan ditutup tanggal Sabtu 24 Desember 2022.

Selain dinner, ada juga beberapa penampilan spesial dari band, Santa and Bernie performance serta paduan suara dari panti asuhan Petra dan masih banyak lagi.

Robby menyebut, pada makan malam tanggal 25 Desember 2022, pihaknya menyediakan sejumlah menu yang istimewa. Menu-menu itu disajikan khusus pada momentum perayaan hari raya Natal.

Pada perayaan malam tersebut, kata dia, yang pastinya akan ada banyak hiburan. Swiss Belcourt Kupang menyiapkan segala macam tawaran ini semata untuk memberi kepuasan bagi pelanggan ataupun pengunjung yang hadir.

Dia memastikan pengunjung tidak ajak kecewa dengan ragam promo yang. Robby mengajak para orang tua untuk bisa menikmati tawaran ini untuk dinikmati bersama keluarga selepas beribadah di hari raya Natal ataupun mengisi waktu liburan.

''Untuk para orangtua ayo ajak anak-anak karena di bawah usia 5 tahun kita kasih free dan juga bagi yang membeli dinner di christmas dinner untuk 5 orang akan mendapatkan 1 gratis ayo burtuan sebelum full booked,''tambahnya.

Ia juga berharap agar program ini, terutama pelibatan panti asuhan ini bisa berkelanjutan dan bisa bisa menggandeng pihak lain untuk bergai dengan sesama yang membutuhkan. (Fan)

