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Promo Alfamart 23-26 Desember 2022, Minyak Goreng Turun Harga: Camar Rp26.900, Bimoli Rp31.500

Promo JSM Alfamart minggu ini hadir selama empat hari, yaitu 23-26 Desember 2022.

Penulis: Meika Pestaria Tumanggor | Editor: Meika Pestaria Tumanggor
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Instagram Alfamart
Promo Alfamart - Promo Alfamart 23-26 Desember 2022, Minyak Goreng Turun Harga: Camar Rp26.900, Bimoli Rp31.500 

POS-KUPANG.COM - Promo JSM Alfamart minggu ini hadir selama empat hari, yaitu 23-26 Desember 2022.

Ada banyak produk yang mendapat diskon alfamart pada Promo Alfamart Hari Ini.

Produk kebutuhan rumah tangga yang mendapat diskon pada Promo Alfamart Hari Ini diantaranya minyak goreng, beras, mi instan, deterjen hingga sabun.

Jadi jangan lewatkan kesempatan belanja hemat dengan memanfaatkan Promo Alfamart.

Cek produk yang termasuk termasuk Promo Alfamart Hari Ini sekarang juga.

Berikut katalog Promo JSM Alfamart yang dilansir dari akun Instagram Alfamart:

Baca juga: Promo Alfamart 23-31 Desember, Termurah Rinso 770 Rp19.500, 2 Sedaap Cup Rp9.900, Cup Noddles Rp6900

1. Filma minyak goreng pouch 2 liter Rp 34.900, bayar pakai gopay Rp 29.900

2. Camar minyak goreng pouch 2 liter Rp 31.900, bayar pakai gopay Rp 26.900

3. Tropical minyak goreng pouch 2 liter Rp 34.900, bayar pakai gopay Rp 29.900

4. Minyak kita minyak goreng pet 1 liter harga spesial Rp 13.500

5. Bimoli minyak goreng pouch 2 liter Rp 36.500, bayar pakai gopay Rp 31.500

6. Alfamart beras sentra pulen 5kg Rp 57.500 bayar pakai kartu kredit BNI Rp 52.500

7. Raja platinum beras super 5kg Rp 57.500

8. Indomie kuah all varian beli 5 Rp 14.200

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Sumber: Pos Kupang
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