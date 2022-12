Bank NTT Raih Penghargaan GCG dan Risk Management

Bank NTT meraih penghargaan 4th - The Best Enterprises Risk Management - V – 2022 dari lembaga Economic Review bekerjasama dengan sejumlah pihak seperti Indonesia-Asia Institute, Indonesia Leaders Foundation, Perempuan Pemimpin Indonesia, Ideku Group dan dewan juri dari IPMI International Business School, Perbanas Institute, serta Universitas Pertamina

POS-KUPANG.COM - Bank NTT meraih penghargaan 4th - The Best Enterprises Risk Management - V – 2022 dari lembaga Economic Review bekerjasama dengan sejumlah pihak seperti Indonesia-Asia Institute, Indonesia Leaders Foundation, Perempuan Pemimpin Indonesia, Ideku Group dan dewan juri dari IPMI International Business School, Perbanas Institute, serta Universitas Pertamina, Jumat (16/12/2022).

Penghargaan ini diberikan secara online (zoom). Dari pihak Bank NTT, hadir Direktur Teknologi Informatika dan Operasional, Hilarius Minggu, dan Kadiv Kepatuhan, Ratna Touor.

Penghargaan yang diberikan kepada Bank NTT ini berdasarkan penilaian juri terhadap kinerja Good Corporate Governance (GCG), Risk Management, Finance dari data perusahaan yang diperoleh dari website, Annual Report 2021, laporan keuangan 2021 yng telah dipublikasikan dan bahkan dewan juri menilai dari nilai total 1.000 Perusahaan Publik Tbk dan Non Tbk.

Baca juga: Perkuat Kerjasama KUB dan Teknologi, Bank NTT Kerjasama Dengan Bank DKI Jakarta

Penyaringan diawali dari nilai: Finance, GCG, Risk Management per Desember 2021 lalu dikelompokkan ke Kelompok Publik dan Non Publik yang terdiri 9 sektor industri serta dikategorikan menjadi 45 sub sektor industri serta Kepemilikan dan Assetnya. Lalu diperingkati berdasarkan kelompok asset, sektor dan industrialnya.

Kategori yang dinilai dalam penjurian ini diantaranya manajemen risiko seperti lingkungan internal dan sarana, identifikasi risiko, penilaian risiko, tanggapan risiko, pemantauan dan evaluasi serta kecukupan kualitas dan kuantitas yang membawahi manajemen risiko (sertifikasi, latar belakang Pendidikan dan pengalaman). Juga audit dan audit internal, hukum dan reputasi serta finance.

Adapun dewan juri yang dilibatkan yakni penasehat, Prof. Roy Sembel, MBA, PhD, CSA (Dewan pakar keuangan, Investasi), dan ketua dewan juri, Dr. Dewi Hanggaraeni, MBA, CA, CACP (Dekan FEB dan FKD Universitas Pertamina, Ketua Umum Perhimpunan Penggiat Tatakelolaa, Risiko dn Kepatuhan) serta anggotanya Alan Yazid Bbus, MB (Wakil Ketua Perhimpunan Penggiat Tatakelola, Risiko dan Kepatuhan Indonesia).

Atas kriteria-kriteria inilah, Indonesia Risk Management Award V-2022 diberikan kepada Bank NTT 5th The Best Indonesia GCG Management VII-2021 dengan kategori aset Rp 15 T-Rp. 20 T Regional Development Bank) dan Indonesia Risk Management Award V-2022 diberikan kepada Bank NTT 5Th The Best Indonesia Enterprise Risk Management V-2022 dengan kategori aset Rp 15 T-Rp. 20 T (Regional Development Bank). (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS