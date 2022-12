Video Viral TikTok, Pawai Kemenangan Pendukung Argentina Usai Bekuk Prancis Final Piala Dunia 2022

ARGENTINA - Timnas Argentina juara Sepakbola Piala Dunia 2022 setelah di partai final menang lewat adu penalti vs Prancis

POS-KUPANG.COM - Beredar Video Viral TikTok, pendukung timnas Argentina melakukan pawai di ruas jalan utama di wilayah Kota Kupang

Hal ini terlihat melalui Video Viral TikTok yang diunggah akun @kupang.now dan @infokupang usai Argentina menang di final Sepakbola Piala Dunia 2022.

Dalam tayangan Video Viral TikTok berdurasi beberapa detik itu, konfoi pawai pendukung timnas Argentina terlihat di ruas jalan sebuah wilayah pertokoan.

Dalam Video Viral TikTok yang mana Pawai pendukung timnas Argentina dilakukan usai tim Argentina menang dramatis melalui adu penalti dengansko 42 untuk kemenangan Argentina.

