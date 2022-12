Promo Indomaret 19-20 Desember Kosmetik Maybelline Dapat Diskon 21 Ribu, Garnier Dibawah 30 Ribu

POS-KUPANG.COM - Bagi kaum perempuan yang Kosmetik dan produk perawatan kulit menggunakan produk Maybelline atau Rojukiss atau garnier bisa peroleh dengan Harga murah karena ada Promo Indomaret.

Selain itu juga ada Promo Indomaret untuk harga Masker Murah. Yukl tetap prokes dengan menggunakan masker untuk melindungi diri sendiri dan orang yang kamu sayangi

.Untuk selengkapnya simak Promo Indomaret dibawah ini :

1.Promo Indomaret untuk produkMaybelline.

Hai Sobat Indomaret! Bulan Desember ini, yuk make your wish list comes true with Maybelline.

Dapatkan produk Maybelline dengan harga special!

- fit me foundation sensational liquid matte sachet Beli 2 Gratis 1

- fit me powder Rp 59.000 dari harga Rp 75.000

- hypercurl maskara Rp 59.000 dari harga Rp80.500

- Define & blend Rp 49.900 dari harga Rp69.900

- line tattoo linerRp 59.000 dari harga Rp89.900

2. . Promo Indomaret Promo Akhir Tahun

- Promo Akhir Tahun DARI GARNIER KEMBALI TIBA!

KAPAN LAGI DAPATIN PRODUK BEST SELLER GARNIER DI BAWAH 30 RIBU?!

Hanya di Indomaret!

Yuk, siap-siap tahun baruan dengan kulit sehat dan cerah! Mulai dari bersihkan wajah dengan foam, nutrisi kulit dengan serum dan mask, hingga lindungi kulitmu dari sinar UV dengan sunscreen! SEMUANYA BISA KAMU DAPATKAN DENGAN LEBIH TERJANGKAU!