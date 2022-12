This is April dan Jessica Mila Luncurkan Koleksi Terbaru Bertajuk CHERIS

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Para pecinta pasti sudah familiar dengan nama salah satu brand fashion lokal, yaitu This is April.

Menjelang Natal dan Tahun Baru, This is April (TIA) meluncurkan koleksi terbaru hasil kolaborasi dengan perempuan inspiratif dan multitalenta, Jessica Mila.

Kolaborasi ini ditandai lewat campaign bertajuk CHERISH. Melalui campaign ini, This Is April X Jessica Mila mengajak semua wanita untuk menghargai setiap momen dalam hidup dan semua orang yang selalu men-support sehingga bisa berada di titik yang sekarang ini.

Campaign CHERISH tertuang dalam koleksi yang menunjukkan kombinasi style fashion Jessica Mila dengan karakter This Is April yang versatile, simple dan comfy dengan ragam produk dari sweater, cardigan, dress hingga trench coat.

Jessica Mila menyampaikan “I’m so excited bisa collab bareng This Is April dan aku juga mau ingetin ke semuanya untuk cherish every little things in your life, jangan lupa untuk spend time sama keluarga, teman, pasangan dan tentunya jalanin hidup dengan semangat dan harapan.”

Kolaborasi This Is April X Jessica Mila resmi diluncurkan pada Jumat, 9 Desember 2022 di Gedung Tribrata Dharmawangsa Jakarta Selatan.

Acara peluncuran CHERISH ini turut mengundang sejumlah fashion creator seperti Anastasia Siantar, Maria Rahajeng, Gege Elisa, Tamara Dai,Elika Boen, Anastasia Herzigova lalu juga #tiawomen yang menjadi salah satu support system This Is April.

Sementara itu, Jessica Mila juga mengundang keluarga dan teman-teman terdekatnya yang menjadi bagian dalam acara ini seperti Asmirandah, Pamela Bowie, Michelle Joan, Dinar Amanda, dan Granzetta.

Pada akhir acara, semua koleksi This Is April x Jessica Mila ditampilkan secara apik dalam rangkaian fashion show.

“This Is April sangat senang dapat bekerjasama dengan Jessica Mila yang menjadi inspirasi perempuan melalui perjalanan karirnya hingga bagaimana Jessica Mila bisa membagi waktu bersama keluarga, teman dan pasangan. This Is April berharap campaign ini bisa relate dengan kehidupan #tiawomen dan menjadi reminder untuk kita semua juga” ujar Maria Anggraini, Founder This Is April.

Banyak Peminat di Kupang

Supervisor TIA Lippo Plaza Kupang, Osin mengatakan masyarakat Kota Kupang lebih banyak memilih dress-dress berlengan dan TIA menyediakan apa yang dibutuhkan Customer selain itu bahan dress-dress TIA ini pun lebih adem.

Dress merupakan item yang paling favorit di TIA Lippo Plaza Kupang. Menjelang Natal dan Tahun Baru ini, kembali mengeluarkan JM Cheris Crochet White Dress yang merupakan hasil kolaborasi TIA dan Jessica Mila yang memberikan kesan simpel tetapi elegan yang direkomendasi untuk merayakan Natal.