Jadwal Kapal Pelni

Jadwal Kapal Pelni Usai Docking KFC Jetliner 18-31 Desember di 4 Kota Wanci BauBau Raha Kendari

Jadwal Kapal Pelni Usai Docking KFC Jetliner 18-31 Desember 2022 di 4 Kota Wanci BauBau Raha Kendari

Penulis: Hermina Pello | Editor: Hermina Pello
zoom-inlihat foto Jadwal Kapal Pelni Usai Docking KFC Jetliner 18-31 Desember di 4 Kota Wanci BauBau Raha Kendari
Tangkap layar youtube setengah manusia setengah malaikat
KAPAL PELNI KFC JETLINER -Jadwal Kapal Pelni Usai Docking KFC Jetliner 18-31 Desember di 4 Kota Wanci BauBau Raha Kendari 

POS-KUPANG.COM - Salah satu Kapal Pelni yakni KFC Jetliner sudah keluar dari docking dan siap berlayar. Simak jadwal kapal pelni dan rute KFC Jetliner

Kapal Pelni yakni KFC Jetliner melayari rute Wanci - BauBau - Raha -  Kendari -  Raha - Baubau - Wanci - BauBau - Raha - Kendari - Raha - BauBau - Wanci - Raha - Kendari - Raha - BauBau - Wanci - BauBau - Raha - Kendari - Raha - BauBau - Wanci. Simak jadwal kapal pelni KFC Jetliner di setiap pelabuhan yang disinggahinya.

Inilah jadwal kapal pelni KFC Jetliner periode 17 - 31 Desember 2022 yakni waktu tiba dan waktu berangkat di setiap pelabuhan :- 

 1. jadwal kapal pelni KFC Jetliner rute Wanci - BauBau

Berangkat 17 Desember 2022 pukul 11.00 Wita

Tiba 19 Desember 2022 pukul 19.00 Wita

2.  jadwal kapal pelni KFC Jetliner rute  BauBau - Raha

Berangkat 19  Desember 2022 pukul 09.00 Wita

Tiba  19 Desember 2022 pukul 13.00 Wita

3. jadwal kapal pelni KFC Jetliner rute Raha - Kendari

Berangkat  19 Desember 2022 pukul 14.00 Wita

Tiba  19 Desember 2022 pukul 21.00 Wita

4. jadwal kapal pelni KFC Jetliner rute Kendari - Raha

Berangkat  20 Desember 2022 pukul 09.00 Wita

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Sumber: Pos Kupang
Tags
jadwal kapal pelni
KFC Jetliner
rute KFC Jetliner
Kapal Pelni
POS-KUPANG.COM
Pos Kupang Hari Ini
Wanci
Kendari
BauBau

  • Tribun Shopping

    Review Wardah Perfect Bright BB Powder, Terbukti Bebas Kilap 8 Jam

    Review Wardah Perfect Bright BB Powder, Terbukti Bebas Kilap 8 Jam

    Review SOMETHINC Hooman Breathable Cushion, Menghasilkan Skin Matte Finish yang Longlasting

    Review SOMETHINC Hooman Breathable Cushion, Menghasilkan Skin Matte Finish yang Longlasting

    5 Rekomendasi Cushion dengan Kualitas Terbaik yang Cocok Jadi Andalan Setiap Hari

    5 Rekomendasi Cushion dengan Kualitas Terbaik yang Cocok Jadi Andalan Setiap Hari

    Awas Breakout, Ini 5 Tanda Skincare yang Kamu Gunakan Tidak Cocok untuk Kulit

    Awas Breakout, Ini 5 Tanda Skincare yang Kamu Gunakan Tidak Cocok untuk Kulit

    Review Sea Make Up Acne High Cover 2in1 Foundation & Concealer, Super Ringan Tanpa Terasa Berat

    Review Sea Make Up Acne High Cover 2in1 Foundation & Concealer, Super Ringan Tanpa Terasa Berat

    • Baca Juga
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan