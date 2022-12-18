Jadwal Kapal Pelni
Jadwal Kapal Pelni Usai Docking KFC Jetliner 18-31 Desember di 4 Kota Wanci BauBau Raha Kendari
Jadwal Kapal Pelni Usai Docking KFC Jetliner 18-31 Desember 2022 di 4 Kota Wanci BauBau Raha Kendari
Penulis: Hermina Pello | Editor: Hermina Pello
POS-KUPANG.COM - Salah satu Kapal Pelni yakni KFC Jetliner sudah keluar dari docking dan siap berlayar. Simak jadwal kapal pelni dan rute KFC Jetliner
Kapal Pelni yakni KFC Jetliner melayari rute Wanci - BauBau - Raha - Kendari - Raha - Baubau - Wanci - BauBau - Raha - Kendari - Raha - BauBau - Wanci - Raha - Kendari - Raha - BauBau - Wanci - BauBau - Raha - Kendari - Raha - BauBau - Wanci. Simak jadwal kapal pelni KFC Jetliner di setiap pelabuhan yang disinggahinya.
Inilah jadwal kapal pelni KFC Jetliner periode 17 - 31 Desember 2022 yakni waktu tiba dan waktu berangkat di setiap pelabuhan :-
1. jadwal kapal pelni KFC Jetliner rute Wanci - BauBau
Berangkat 17 Desember 2022 pukul 11.00 Wita
Tiba 19 Desember 2022 pukul 19.00 Wita
2. jadwal kapal pelni KFC Jetliner rute BauBau - Raha
Berangkat 19 Desember 2022 pukul 09.00 Wita
Tiba 19 Desember 2022 pukul 13.00 Wita
3. jadwal kapal pelni KFC Jetliner rute Raha - Kendari
Berangkat 19 Desember 2022 pukul 14.00 Wita
Tiba 19 Desember 2022 pukul 21.00 Wita
4. jadwal kapal pelni KFC Jetliner rute Kendari - Raha
Berangkat 20 Desember 2022 pukul 09.00 Wita