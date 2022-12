Jadwal Liga 1 Arema FC vs Persita Petang Ini Pukul 16.15 Wita di Stadion Manahan Solo, Live Indosiar

PERSITA TANGERANG - Jadwal Liga 1 Arema FC vs Persita Tangerang petang ini pukul 16.15 Wita di Stadion Manahan Solo, ikuti Live Streaming Indosiar. Skuad Persita Tangerang

POS-KUPANG.COM – Jadwal Liga 1 Arema FC vs Persita Tangerang petang ini pukul 16.15 Wita di Stadion Manahan Solo, ikuti Live Streaming Indosiar.

Laga lanjutan Liga 1 2022-2023 Arema FC vs Persita Tangerang, Sabtu 17 Desember 2022, akan disiarkan Live Streaming Indosiar.

Untuk mengetahui hasil laga Arema FC vs Persita Tangerang, buka Link Live Streaming Indosiar yang akan disajikan di akhir artikel ini.

Laga Arema FC vs Persita Tangerang dipastikan sengit. Sulitnya prediksi skor Arema FC vs Persita Tangerang tak lepas dari ketatnya statistik dan head to head kedua kubu di 5 laga terakhir.

Terlebih pada dua pertandingan terakhir Liga 1 2022 Arema FC dan Persita Tangerang sama-sama mengalami tren positif.

Kendati sama kuatnya, namun Arema FC jauh lebih unggul dari sisi head to head dengan Persita Tangerang.

Sayangnya dari posisi klasemen, Arema FC masih berada di bawah Persita Tangerang.

Pada pertandingan pekan ke 14 Liga 1 2022 lalu, Arema FC mengemas hasil 0-1 saat melawan Persikabo.

Hasil tersebut didapat dari gol bunuh diri pemain Persikabo, Yandi Sofyan dan poin tersebut bertahan hingga babak akhir.

AREMA FC - Jadwal Liga 1 Arema FC vs Persita Tangerang petang ini pukul 16.15 Wita di Stadion Manahan Solo, ikuti Live Streaming Indosiar. Skuad Arema FC (SURYAMALANG.COM/Hayu Yudha Prabowo)

Sedangkan Persita Tangerang di pertandingan pekan 14 lalu sukses melibas RANS FC dengan skor 4-1.

Gol di kubu Persita Tangerang dicetak Ramiro Fergonzi menit ke 10, Elisa Basna menit ke 25, Wildan Ramdhani menit 32 dan Ezequiel Vidal menit 80.

Sedangkan RANS FC mencetak gol satu-satunya dari kaki Makan Konate di menit 87.

Soal posisi klasemen Arema FC saat ini berada di urutan 8 dengan total 23 poin.

Sedangkan Persita Tangerang berada di urutan 6 dengan total 25 poin.