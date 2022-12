Jadwal Liga 1 BRI, Link Live Streaming Indosiar Persik Kediri vs Dewa United hingga Susunan Pemain

POS-KUPANG.COM - Jadwal Liga 1 BRI hari ini Sabtu 17 Desember 2022 akan mempertemukan tiga klub. Masing-masing Persik Kediri vs Dewa United, Arema FC vs Persita, dan Barito Putera vs Persikabo 1973.

Laga antara Persik Kediri vs Dewa United akan digelar pukul 16.15 WIB. Begitu juga dengan Arema FC yang akan berjumpa Persita Tangerang pada pukul 16.15.

Sementara laga Barito Putera vs Persikabo 1973 akan dihelat pada pukul 19.15 WIB.

Head to Head Persik Kediri vs Dewa United:

18-11-2019: Persik Kediri vs Dewa United 0-0

28-08-2019: Dewa United vs Persik Kediri 1-0

26-06-2019: Persik Kediri vs Dewa United 1-1

05-11-2016: Persik Kediri vs Dewa United 2-1

07-10-2016: Dewa United vs Persik Kediri 4-0

5 Pertandingan Terakhir Persik Kediri:

13-12-2022: Persebaya Surabaya vs Persik Kediri 1-1

10-12-2022: Persija Jakarta vs Persik Kediri 1-1

07-12-2022: Persik Kediri vs Persib Bandung 0-3

29-09-2022: Barito Putera vs Persik Kediri 2-2

