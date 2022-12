Tanamori Labuan Bajo NTT Masuk Investment Forum B20 di Bali

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Tanamori di Labuan Bajo Manggarai Barat NTT masuk dalam Investment Forum B20 di Bali, Indonesia.

B20 sebagai Enggagement Group dari G20 yang paling Bergengsi karena dihadiri para CEO Bisnis dan Corporate Dunia dari negara-negara G20 dan rekanan juga dihadiri para Pemimpin Negara karena B20 mengawali G20.

Merupakan suatu kesuksesan besar karena dalam Investment Forum B20 yang diseleksi dari KADIN seluruh Provinsi di Indonesia, NTT termasuk dari Project KADIN Daerah yang lulus dan ikut dalam Invesment Forum B20 yaitu The New Invesment Paradise in Tanamori Labuan Bajo.

Selain Tanamori, dari hasil seleksi semua Project se-Indonesia ada 4 project lainnya yang terpilih untuk di Show dalam Invesment Forum B20, yakni:

1. IKN (New Capital City) - KADIN Kalimantan Timur

2. AERO City BIJB Kertajati - KADIN Jawa Barat

3. Anggrek International Terminal - KADIN Gorontalo

4. JIIPE Special Economic Zone Gresik - KADIN Jawa Timur

Namun KADIN NTT juga tetap terus mempromosikan project-project lain yang ada di NTT. Beberapa yang ada seperti Ghaura Chocolate Resort di Pulau Sumba, Kera island Project by PITOBY Group, Ritz Carlton Sebayur Island dan beberapa project lainnya.

Pagi ini Ketum KADIN NTT, Bobby Lianto M.M., MBA Menghadiri Invesmen Forum B20 di Bali yang bertempat di BNDCC - Nusa Dua, Bali di mana G20 - B20 di Helat.

Pada pukul 13.00 WITA dijadwalkan di ruangan Kintamani 7 duduk bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) RI, Sandiaga Uno dan CEO tanamori /Trinity Land sekaligus Ketum KADIN NTT, Bobby Lianto akan memperkenalkan NTT kepada Invesment Forum B20.

" Ini adalah kesempatan mempromosikan Investasi di NTT ke seluruh dunia, ke depan semakin banyak mengenal NTT yang kaya dengan alam dan budaya, semakin banyak orang akan datang ke NTT dan Berinvestasi di NTT," ungkapnya kepada POS-KUPANG.COM pada Jumat, 11 November 2022.

Adapun Investmen Forum B20 ini adalah rangkaian kegiatan B20 yang di Mulai dari 11 November 2022 kemudian dilanjutkan dengan Blomberg NEF pada 12 November 2022 serta acara puncak B20 pada 13 - 14 November 2022.(dhe)