Prodi Matematika Unwira Kuliah Umum Bedah Ranah Sikap Mahasiswa 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang mengadakan kuliah umum bedah sikap mahasiswa pada Senin, 7 November 2022.

Dalam kuliah umum ini, para pembicara lebih membedah ranah sikap, baik spiritual maupun sosial terhadap para mahasiswa yang ada di prodi Pendidikan Matematika.

Dosen Program Studi (Prodi) Pendidikan Matematika Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Michael Fernandez mengatakan kuliah umum yang dilakukan berkaitan dengan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif dan kolaborasi yang dikaitkan dengan materi-materi Matematika.

Seminar diikuti mahasiswa dan mahasiswi semester 1,3,5 dan 7. Motivasi dalam arti bagaimana mereka sambil belajar matematika tetap meningkatkan kemampuan mereka sendiri dalam berpikir Kritis, kemudian kreatif yang bisa menghasilkan sesuatu yang baru atau mengembangkan sesuatu yang ada.

"Dalam matematika, tidak hanya angka. Jadi, dia berpikir menggunakan salah satunya, angka tetapi pengertian,konsep-konsep matematika lain yang melalui ini dia bisa berkreasi, berpikir kritis dan lain sebagainya," terang Dosen Matematika Unwira sejak 1982 ini.

Menurutnya matematika bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bernalar dengan konsep matematika. Jika Filsafat adalah The King of Science maka Matematika adalah the Queen of Science yang diramu untuk bisa diterapkan kepada ilmu lain.

Ia beharap dengan materi yang diberikan akan berdampak pada perubahan sikap dalam belajar untuk membentuk pribadinya sehingga menciptakan output sesuai yang diharapkan.

Mahasiswa Program Studi (Prodi) Pendidikan Matematika Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang diharapkan bisa berpikir kritis.

"Ini salah satu bagian kecil dari praktik Matematika dalam hidup sehari-hari dari sejumlah ilmu Matematika yang didapatkan dan pengetahuan yang harus dimiliki seorang guru," ungkap Pembicara Wilhelmus Geri S.Pd dari Ikatan Alumni Pendidikan Matematika (IKAPEMA) Unwira.

Dalam pemaparan materinya, ada subyek inti dari kemampuan yang dimiliki seseorang yaitu sikap spiritual dan sosial yang kalau dikembangkan akan mendapatkan empat hal. Ada sikap kritis muncul di dalam diri seseorang, kreatif, komunikatif dan berkolaborasi.

"Itu sesungguhnya baru dari tiga ranah yang menjadi tuntutan kemampuan yang dimiliki seseorang," tegasnya.

Dengan maksud untuk mengarah para mahasiswa bahwa hidup dengan Matematika tidak hanya angka saja tetapi sebagai bagian dari masyarakat, sebagai bagian dari kehidupan sosial wajib menunjukkan sikap spiritual sebagai manusia terhadap orang-orang yang dilayani terutama peserta didik nantinya.

Ia berharap, ke depannya para mahasiswa yang terpanggil menjadi guru Matematika dan berkuliah pada prodi Pendidikan Matematika harus mampu menjadi guru Matematika yang baik.

Lanjutnya, seorang guru Matematika yang baik, tidak hanya mengajarkan ilmu matematika kepada anak, melainkan menjadi seorang pembelajar sejati.

Di mana dapat menerapkan beberapa hal yakni harus bisa menunjukkan sikap yang bagus, pengetahuan memadai dan keterampilan yang cukup dan akan menjadi guru Matematika yang disenangi para peserta didik.

Kaprodi Pendidikan Matematika, Alosius Fernandez mengatakan Kuliah Umum ini merupakan serangkaian acara Dies Natalis Prodi Pendidikan Matematika ke-40 yang merupakan Prodi pertama di Unwira Kupang.

"Dua pemateri itu dipilih, satu praktisi dan satu Dosen Matematika yang baru pensiun. Pilih Praktisi biar mahasiswa pun tahu situasiluar yang terjadi kemudian konsep juga Pak Michael menjadi penghargaan kepada beliau juga mengabdi 40 tahun di sini," jelasnya.

Kuliah Umum Program Studi Matematika Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang dengan mengusung tema Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis, Kreatif, Komunikatif dan Kolaborasi Siswa melalui Pendekatan Kontekstual yang dibawakan Drs. Michael Fernandez, M.Pd, Dosen Pendidikan Matematika Unwira Kupang dan Wilhelmus Geri S.Pd dari IKAPEMA Unwira sekaligus juga memberikan motivasi kepada para mahasiswa prodi Matematikan di lantai 4 Gedung Rektorat Unwira Kupang pada Senin, 7 November 2022. (dhe)