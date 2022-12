PENGHARGAAN - Direktur Kredit Bank NTT, Paulus Stefen Messakh dinobatkan sebagai The Next Top Leader 2022 oleh Majalah Infobank di Jakarta pada 23 November 2022.

Kinerja pengurus pada PT. Bank Pembangunan Daerah (PT. BPD) Nusa Tenggara Timur, mendapat apresiasi pada forum tingkat nasional.

Kali ini, Direktur Kredit Bank NTT, Paulus Stefen Messakh dinobatkan sebagai The Next Top Leader 2022 oleh Majalah Infobank.

Paulus Stefen Messakh pun diundang hadir dan menerima penghargaan ini, Rabu (23 November 2022) siang, bertempat di Pullman Hotel Thamrin-Jakarta.

Dalam Siaran Pers Bank NTT yang diterima POS-KUPANG.COM pada Kamis, 24 November 2022 disampaikan ada kriteria yang dijadikan sebagai patron dalam menjaring para leader terbaik perbankan di Indonesia. Kriteria pertama yang paling mendasar yakni berusia di bawah 50 tahun sebagai tanda sektor keuangan Indonesia memiliki benih-benih pemimpin muda.

“Bahkan leader-leader terpilih ini juga merupakan Direksi aktif di perusahaan. Selain itu, leader-leader pilihan ini adalah yang terbaik karena telah dinilai berkontribusi bagi perusahaan dalam berkinerja baik sesuai rating Infobank, berpengalaman, berprestasi,”demikian release resmi penyelenggara.

Moment ini dihadirkan untuk memberikan apresiasi dan pengakuan kepada para bankir dan CEO terbaik serta kader-kader pemimpin di lembaga keuangan yang merupakan tumpuan dan harapan sektor finansial masa depan.

Sementara, untuk mengedepankan pentingnya faktor kepemimpinan bagi keberlanjutan usaha, acara yang dihadiri oleh 200 CEO & Leader di sektor keuangan dan BUMN Indonesia ini turut menyuguhkan Leadership Sharing yang dibawakan oleh Agus Dermawan Wintarto Martowardojo, seorang Bankir Senior yang pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan RI.

Saat ini pun beliau masih aktif dalam manajemen puncak dan struktur pengawasan di sektor perbankan Indonesia.

Dalam kegiatan ini, Agus D.W.Martowardojo turut dianugerahi gelar khusus sebagai Indonesian Banking Leader in Creating More Leaders.

Turut menyandang gelar khusus bersamanya, yakni Mu’min Ali Gunawan yang dinobatkan sebagai Inspirational Legendary Banker.

Kegiatan forum nasional dan penganugerahan yang merupakan hasil kolaborasi antara Infobank Media Group bersama Ikatan Bankir Indonesia (IBI) ini mengangkat tajuk menarik The Secrets of Effective Leadership in a Crisis.

Acara ini terdiri dari serangkaian agenda, diantaranya Economic Outlook 2023, Leadership Sharing, pemberian anugerah Bankers of the Year 2022, CEO of the Year 2022, dan acara puncakpengakuan jajaran Top 100 CEO & The Next 200 Leaders 2022 versi Infobank.

Ketua Dewan Redaksi Infobank, Eko B. Supriyanto turut menyampaikan pendapat dalam kata sambutannya pada forum kali.

“Sektor keuangan perlu waspada dalam menyikapi gejolak perekonomian yang terjadi saat ini. Normalisasi kebijakan bank-bank sentral dunia dan berbagai stimulus moneter termasuk peningkatan suku bunga telah memaksa industri melakukan pengetatan likuiditas," kata Eko.

"BUMN pun perlu mengatur langkah jitu agar tetap dapat menjalankan perannya sebagai lokomotif ekonomi nasional. Di samping seluruh tantangan ini, sosok-sosok pemimpin handal, inovatif, berdedikasi, dan berdaya juang tinggi adalah faktor penting lain yang menjadi pilar penopang ketahanan usaha dalam menghadapi masa yang diwarnai ketidakpastian saat ini," ujar Eko.

Infobank Top 100 CEO & The Next Leaders Forum 2022 dibuka dengan Keynote Speech Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Arah Kebijakan Lembaga Jasa Keuangan pada tahun 2023 mendatang.

Selanjutnya Raden Pardede, Ekonom Senior Indonesia turut memberikan ulasan perekonomian tahun 2023 yang menantang karena Indonesia tengah dibayangi ancaman resesi perekonomian akibat dampak krisis global yang saat ini sedang melanda dunia. (dhe)