Bobby Lianto Ungkap Pesan Presiden Jokowi di Penutupan B20 Agar Jangan Pesimistis

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Dalam penutupan Perhelatan B20 Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo berpesan agar jangan pesimistis.

"Jangan pesimis, titipan saya satu itu saja. Jangan pesimis. Kemudian, 10 bulan berselang, pandemi masih ada, ada perang, ada krisis pangan, ada krisis energi, ada krisis keuangan," ungkapnya.

Pada hari Kedua pertemuan para pemimpin bisnis dari negara-negara G20 atau B20 Summit 2022 resmi digelar di Nusa Dua Convention Center (NDCC), Bali yang dibuka Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto pada Senin, 14 November 2022.

Perhelatan B20 hari kedua juga dilanjutkan diskusi panel dengan narasumber para corporate International, seperti Alvin Sariaatmadja, President Director, Elang Mahkota Teknologi, Anthony Tan,

CEO and Co-Founde Grab, Candace Johnson, Co-Founder SES and Loral-Teleport Europe, Christian Gebara, CEO Telefonica Brazil, Deep Kapuria, Chairman Hi-Tech Group, Alvaro Pereira, G20 Deputy Finance and Acting Chief Economist, OECD Bruce Armstrong,

Group Chief Executive Officer Aspen Medical, Natalie Black, His Majesty’s Trade Commissioner United Kingdom, Paul Polman, Co-Author of “Net-Positive”, R Dinesh, Executive Vice Chairman TVS Supply Chain Solutions Ltd.

Tampak juga Alan Jope, CEO Unilever, Kathleen L. Quirk, President Freeport-McMoRan Inc, Mari Elka Pangestu,Managing Director of Development Policy and Partnership World Bank dan Roy Gori, CEO Manulife.

Serta Beberapa Keynote speaker Kelas Dunia yakni Changpeng Zhao, CEO, Binance - pendiri Bursa Mata Uang Crypto terbesar di Dunia, Jeff Bezos, Pemilik AMAZONE dan Elon Musk, Pemilik TESLA yang hadir secara Online di pandu langsung oleh Anindya Bakrie.

Dalam kesempatan ini juga hadir beberapa kepala negara dan Menteri yakni President Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, Menteri Perdagangan dan Luar Negeri United Arab Emirates, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi hadir secara daring, Perdana Menteri CANADA Justin Trudeau dan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese.

"Kesuksesan Besar Penghelatan B20 ini adalah Kesuksesan KADIN Indonesia dan Kadin Daerah seluruh Indonesia yang telah bekerja keras secara Inklusif dan Kolaboratif serta milik seluruh rakyat Indonesia" Kata Ketum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid.

Ketum KADIN NTT, Bobby Lianto pun tidak menyianyiakan kesempatan ini di setiap kesempatan tampil dengan Tenunan NTT dan mengalungkan para Kepala Negara serta para CEO dan mengundang untuk datang ke NTT, yang disebutnya dengan Diplomasi Kain Tenun. (dhe)