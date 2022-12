Jadwal Semifinal Piala Dunia 2022, Argentina vs Kroasia dan Prancis vs Maroko

Kompas.com/AP PHOTO/ALESSANDRA TARANTINO

SEMIFINAL - Jadwal semifinal Piala Dunia 2022, Argentina vs Kroasia dan Perancis vs Maroko. Bek Portugal Pepe (3) bereaksi setelah gagal menyelesaikan peluang emas untuk menyamakan kedudukan dalam laga perempat final Piala Dunia 2022 Portugal vs Maroko di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, Sabtu (10/12/2022). Skor akhir 1-0 untuk kemenangan Maroko.