Drakor All Of Us Are Dead dan Litlle Women Wajib Ditonton, Rekomendasi Drama Korea Thriller Terbaik

DRAKOR THRILLER - Drama Korea thriller terbaik. Berikut Drakor All Of Us Are Dead hingga Little Women yang Wajib Ditonton, Rekomendasi Drama Korea thriller Terbaik untuk para pecinta Drama Korea

POS-KUPANG.COM - Banyak orang yang gemar menonton Drama Korea dengan genre romantis dan bikin baper.

Tapi tidak sedikit penggemar Drakor juga yang suka menonton Drama Korea yang lebih menantang atau bikin tegang denagn Drama Korea thriller.

Ada beberapa rekomendasi Drama Korea thriller terbaik sepanjang masa untuk para penggemar Drakor ada All Of Us Are Dead hingga Little Women

Mumpung memasuki bulan Desember yang katanya identik dengan perayaan Natal, berikut saya rekomendasikan lima drama Korea thriller terbaik yang tayang sepanjang tahun 2022 ini.

Siapa tahu judul-judul drama Korea ini bisa menghibur Tribunners.

1. All Of Us Are Dead

Siapa sih yang tidak tahu Drama Korea yang satu ini?

Drama Korea thriller yang tayang di awal tahun 2022 kemarin ini menceritakan kisah zombi dengan latar sekolahan.

Adalah Lee Byung Chan (Kim Byung Chul), seorang guru sains di SMA Hyosan, yang bereksperimen dengan seekor tikus di laboratorium sekolah.

Tanpa sengaja tikus yang menjadi bahan percobaan Byung Chan ini menggigit seorang siswa. Dari sana tiba-tiba saja virus aneh menyebar ke seluruh sekolah.

Di tengah kepanikan yang melanda SMA Hyosan, hubungan antara Lee Cheong San (Yoon Chan Young) dan Nam On Jo (Park Ji Hu), dua teman lama yang memiliki perasaan rahasia satu sama lain, menjadi highlight dalam drama ini.

Mereka berdua bersama teman-teman lainnya berjuang saling mendukung satu sama lain untuk bisa bertahan melalui virus zombi yang mematikan.

Drama Korea thriller All of Us Are Dead ini memang bikin penonton tegang karena menghadirkan cerita soal virus zombi dan sifat manusia yang egois serta kejam demi bertahan hidup.

Drama ini tayang di Netflix dan kabarnya bakal ada season kedua tahun 2023 mendatang.