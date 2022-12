Promo Alfamart Hingga 15 Desember, Promo Piala Dunia 16 Paket Snack +Minuman Murah, Kusuka Rp 7.900

POS-KUPANG.COM - Nonton piala dunia lebih mantap bila ditemani camilan dan minuman favoritmu. Nah di Alfamart ada Promo Alfamart yang menarik, kamu bisa pilih paket snack dan minuman dengan harga murah.

Setidaknya ada 16 paket snack dan minuman yang bisa kamu beli dengan harga yang murah karena masuk dalam Promo Alfamart yakni Promo Piala Dunia promo teman nonton bola.

Untuk selengkapnya simak Promo Alfamart yang berlaku hingga 15 Desember 2022 :

1. Promo Alfamart yakni Promo Piala Dunia promo teman nonton bola

Nonton tim sepak bola kesayangan gak lengkap kalau deretan produk camilan ini gak kamu dapatkan biar suasana makin akrab.⁣

⁣

Biar makin hemat, dapatkan pilihan Paket Teman Nonton Bola berikut ini di #Alfamart terdekat yuk Sahabat.⁣⁣

⁣⁣

Nonton makin asyik, kantong juga tetap irit.⁣⁣

Kuyy, sebelum kehabisan!⁣⁣



Mager jalan? Tenang, #Alfagift siap anterin pesananmu lho + GRATIS ONGKIR Tanpa Syarat!⁣⁣

⁣⁣

Download aplikasi #Alfagift sekarang ya

⁣⁣

Periode 1 - 15 Desember 2022⁣

BELI 1 FUZO Kuaci Milk / Coffee 140 / 150g GRATIS 1 SOSRO Teh Botol Ori Tp 250ml

SOSRO Teh Botol Ori Tp 250ml & PRINGLES Original , Cheesy Cheese Can 42g Dari harga Rp15.000 Harga promo Rp11.500

CEMCEM Stick Ayam Bawang Balado / Keju 60g & ICHITAN Thail Coffee PET 310ml Harga promo Rp 13.200 dari harga Rp 15.700

ICHITAN Thai Mik 310ml & CHITATO Lite Nori Sea weed , Beer Bbq , Salmon Tryk , Truffle 68g Dari harga Rp 20.700 Harga promo Rp 17.500 di Jawa, Harga di luar Jawa Dari harga Rp 20.700 Harga promo Rp 18.500

COCA COLA Zero Sugar / slim Can 250ml / A & W Sarsaparila Can 250ml & J & J PIATTOS Sapi Pag 35.5 g dari harga Rp 12.300 Harga promo Rp 10.000 (harga di Pulau Jawa), harga di luar pulau Jawa Dari harga R12.800 Harga promo Rp 10.500

SEDAAP Mie Soto / Kari Sps Cup 81g / Ayam Jerit Cup 75g / Bakso Bleduk Cup 77g & ALFAMART Air Mineral PET 535 / 550ml Dari harga Rp 8.100 Harga promo Rp 6.500

POP MIE Dower Ayam Pedas / Grg Ayam Gledek Cup 75g & CRYSTALIN Air Mineral PET 600ml Dari harga Rp 9.100 Harga promo Rp 8.100

CHITATO Lite Nori Seaweed / Beef Bbq / Salmon Tryk / Truffle 68g AQUA Air Mineral PET 600ml Dari harga Rp 15.600 Harga promo Rp 12.900, harga di luar Pulau Jawa Rp17.300 Harga promo Rp 14.500

FRUIT TEA Apple Reeze , Markisa , Lemon Pet 350ml & DK Kcg Sukro , Sukro Bbq Oven Bawang , Oven Jgg Bakar 100g Dari harga Rp 14 .100 Harga promo Rp 10.900