Ceritanya Menarik! 13 Rekomendasi Drama Korea Bergenre Thriller & Misteri, Dibintangi Lee Sun Kyun

POS-KUPANG.COM - Jika penggemar Drama Korea ingin menyaksikan Drakor yang lebih menantang dan tegang, berikut ada rekomendasi Drama Korea terbaru yang bergenre thriller dan misteri.

Dimana ceritanya sangat menarik untuk ditonton, karena ada beragam rekomendasi Drama Korea yang dibintangi Lee Sun Kyun.

Aktor Lee Sun Kyun akan membintangi drama terbaru berjudul Law Money.

Film Drakor ini tepatnya akan tayang pada Drakor ini akan tayang pada 6 Januari 2023 mendatang.

Naskah drakor ini ditulis oleh Kim Won Seok, yaitu penulis naskah dari The Queen's Classroom (2013) dan Descendants of the Sun (2016).

Drama ini bergenre thriller dan misteri.

Drakor ini merupakan produksi dari kanal SBS dan tayang tiap Jumat dan Sabtu.

Artis Lee Sun Kyun terkenal melalui dramanya yaitu My Mister dan Jealous Incarnate.

Selain drakor terbaru Law Money, berikut rekomendasi drakor terbaru thriller dibintangi Lee Sun Kyun

1. Dr. Brain (2021).

2. Diary of a Prosecutor (2019).

3. My Mister (2018).

4. Listen To Love (2016).