BRI Cabang Ende Kembali Gelar Panen Hadiah Simpedes Periode I Tahun 2022

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM, ENDE- Bank Republik Indonesia atau BRI Cabang Ende kembali melaksanakan kegiatan Panen Hadiah Simpedes periode I tahun 2022. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Halaman BRI Cabang Ende, Jalan Soekarno, Kota Ende, Sabtu 10 Desember 2022.

Assisten Manager Pemasaran Mikro (AMPM) Markus A W Mesakh dalam sambutannya mewakili Pimpinan BRI Cabang Ende mengatakan bahwa, BRI Cabang Ende melaksanakan panen hadiah Simpedes semester I periode 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai wujud terima kasih dari Bank BRI untuk seluruh masyarakat di daerah ini yang telah mempercayakan uangnya untuk ditabung ke Bank BRI dalam bentuk tabungan Simpedes.

Selain itu program ini merupakan bagian dari CSR (Corporate Social Respocibiliy) yang dilaksanakan secara rutin dua kali dalam setahun.

Sebagai bentuk rasa terima, BRI Cabang Ende mengundi barang-barang berhadiah undian simpedes sebanyak 16 unit, berupa grandprize I mobil Suzuki ALL New Ertiga 1,5 STD PW MC (1 Unit), grandprize II Mobil Suzuki New Cary FD (1 Unit), hadiah utama I berupa sepeda Motor Yamaha New Mio M3 125 CW (2 Unit), hadiah biasa I Laptop Acer A314 35 C8OW (3 Unit), hadiah biasa II berupa Televisi LED Polytron 32V73 (2 Unit ), hadiah biasa III berupa Televisi LED Polytron 32D15 (I Unit), dan hadiah biasa IV Smartphone Samsung A12 4/128 (6 Unit).

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan perkembangan simpanan atau dana yang berhasil dihimpun dalam bentuk Tabungan Simpedes di BRI Cabang Ende pada sembilan Kantor BRI Unit pada posisi 30 November 2022 sebesar kurang lebih Rp. 339 Miliar dengan jumlah penabung sebanyak kurang lebih 191 ribu penabung simpedes.

"Dana tersebut telah kami salurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit sebesar kurang lebih Rp. 674 miliar dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian Kabupaten Ende," jelasnya.

Markus menambahkan, kini segala bentuk transaksi perbankan di Bank BRI telah menuju ke arah digitalisasi, sebagai insan perbankan Bank BRI dengan bangga telah meluncurkan satelit pribadi sebagai wujud nyata BRI dalam menghadapi tantangan digital globalisasi.

"Dengan ini semua nasabah Bank BRI akan dengan mudah melakukan transaksi perbankan dimana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja," ungkapnya.

Ia menjelaskan, Bank BRI kanca Ende juga telah diperkuat dengan fasilitas mesin ATM setor tunai yang berada di BRI Kanca Ende dan Semua BRI Unit sekanca Ende ditambah lagi dengan Mesin EDC baik merchan dan agen brilink yang telah dipasang disemua agen BRI yang berada hampir disemua Kecamatan dan Desa yang ada di Kabupaten Ende.

Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan Setda Ende Dahlan mengatakan bahwa, masyarakat akan mengalami masa-masa sulit di tahun depan sebagai akibat dari resesi global. Kondisi ini tentunya akan sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah juga berdampak pada perekonomian masyarkat.

"Oleh karena itu pada kesempatan berahmat ini, saya mengharapkan dukungan dari dunia perbankan dalam hal ini BRI untuk juga membantu masyarakat kita dengan menyediakan kredit lunak bagi mereka yang mau mengembangkan usahanya, terutama melalui program CSR-nya yang selama ini telah sangat banyak membantu pemerintah dan masyarakat kabupaten Ende sehingga berdampak pada makin menggeliatnya perekonomian di wilayah ini," ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan BRI Cabang Ende beserta seluruh jajarannya untuk semua bentuk dukungan dan perhatian yang telah diberikan kepada pemerintah dan masyarakat di wilayah ini. Kiranya dukungan dan kerjasama yang telah dibangun selama ini tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan pada masa-masa mendatang.

"Kegiatan panen hadiah BRI ini, selain menunjukkan bahwa BRI ingin mendekatkan diri dan membangun keharmonisan dengan pihak nasabah juga untuk semakin meningkatkan kepercayaan dari para nasabah pada pihak BRI," ujarnya.

Berdasarkan data yang diterima, pemenang grandprize I atas nama nasabah Paulus Pemba dari BRI Unit Wolowaru, grandprize II atas nama Evan Lusia Mbindi juga dari BRI Unit Wolowaru.

Sementara itu, pemenang undian hadiah utama I berupa sepeda Motor Yamaha New Mio M3 125 CW (2 Unit) atas nama Surati dan Maria Vincensia Mara. (tom)

