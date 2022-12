Tinju Dunia, Mills Lane Wasit Pimpin Duel Mike Tyson vs Evander Holyfield Meninggal Dunia

MILLS LANE MENINGGAL - Tinju dunia berduka, Mills Lane wasit yang memimpin duel Mike Tyson vs Evander Holyfield meninggal dunia. Tampak Mills Lane memeriksa kuping Evander Holyfield.

POS-KUPANG.COM - Tinju dunia berduka, Mills Lane wasit yang memimpin duel Mike Tyson vs Evander Holyfield meninggal dunia.

Dikonfirmasi ESPN dan Reno Gazette Journal, Mills Lane meninggal dunia hari Rabu 7 Desember 2022 pagi ini akibat stroke.

Wasit Tinju dunia kaliber Hall of Fame, Mills Lane dikhabarkan meninggal dunia dalam usia 85 tahun.

Dikutip dari sportanews.com, nama wasit Mills Lane dikenal karena dialah yang memimpin pertarungan Tinju dunia Mike Tyson vs Evander Holyfield ketika Mike Tyson menggigit kuping Evander Holyfield.

Tidak hanya itu, Mills Lane juga dikenang dengan ucapan kuncinya sebelum memimpin pertarungan, "Let's get it on."

Menurut Tommy, sang anak, ayahnya mengalami stroke sejak 20 tahun lalu dan berada dalam kondisi komplikasi sejak pekan lalu.

Di luar pekerjaannya sebagai wasit Tinju dunia, Mills Lane juga dikenal sebagai jaksa dan hakim di Nevada.

Ia terjun sebagai wasit Tinju dunia sejak tahun 1970-an.

Savannah, Georgia adalah tempat kelahiran wasit Mills Lane pada 12 November 1937.

Wasit Mills Lane juga berkarier di Tinju dunia dengan 11 pertarungan, 10 kali menang (6 KO), 1 kali kalah.

Biodata Mills Lane dikutip dari en.wikipedia.org:

Nama Asli: Mills Bee Lane III

Nama Panggilan: Judge Mills Lane

Berat : Kelas Welter

Lahir 12 November 1937 Savannah, Georgia, AS

Meninggal 6 Desember 2022 (umur 85) Reno, Nevada, AS

Rekor Tinju:

Total Pertarungan 11

Menang 10

Menang KO 6

Kalah 1 (*)

