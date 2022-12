Grand Opening VIP+, Owner Harap Tambah Length Of Stay Wisatawan di Labuan Bajo

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - VIP+ kini resmi dibuka di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Dibukanya VIP+ ditandai dengan acara Grand Opening yang berlangsung pada Jumat 2 Desember 2022 lalu.

Kehadiran Eexclusive Lounge ini merupakan bukti Owner VIP+, Dr. Ngadiman SE, SH, MSi dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata di Destinasi Super Prioritas (DSP) Labuan Bajo.

Karenanya, dengan hadirnya VIP+ diharapkan dapat menambah Length of stay atau lama tinggal wisatawan di Labuan Bajo. Dari yang biasanya 3-4 hari bisa lebih lama lagi, sehingga turut berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar.

"Dengan adanya VIP+ menghidupkan kembali perekonomian di Labuan Bajo sehingga bisa berkembang lebih biak pasca pandemi covid-19," kata Ngadiman.

Selain itu, lanjut Ngadiman, tidak hanya sebagai Exclusive Lounge yang berkonsep restaurant anti mainstream dengan mengedepankan pelayanan secara modern dan menyediakan kebutuhan sarana hiburan untuk memanjakan setiap para pengunjung yang datang, VIP+ turut mengangkat kebudayaan lokal NTT untuk dikenalkan kepada setiap tamu yang berkunjung kesana.

"Kita gabungkan musik tradisional NTT yakni alat musik Sasando dengan musik DJ, ada juga atraksi kebudayaan Tarian Caci di sela-sela pertunjukan musik band ke DJ, atau waktu makan siang ketika ada kegiatan Corporate atau perusahaan. Ini tentunya menjadi pembeda lounge kita dengan yang lain," jelas Ngadiman.

Hadirnya VIP+ tentu memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal khususnya anak-anak muda yang berdomisili di sekitar Labuan Bajo, untuk berkarir dan berkompetisi di industri ini. Dari total keseluruhan karyawan yang bekerja di VIP+ sebanyak 90 persen adalah masyarakat lokal.

Selain dalam rangka membuka lapangan pekerjaan, lanjut Ngadiman, hadirnya VIP+ adalah sebuah upaya memfasilitasi potensi anak-anak muda di Labuan Bajo, serta memberikan kesempatan berkarir di jenjang yang lebih professional.

Semua elemen-elemen ini sejalan dengan cita-cita dari Owner VIP+ Ngadiman untuk dapat memberikan impact bagi masyarakat lokal.

Hal ini juga sesuai dengan tagline VIP+ yakni ‘Local Hero’ serta dalam rangka mendukung dan mewujudkan konsep wisata premium di Labuan Bajo itu sendiri.

Konsep restoran di lantai 3 pada VIP+ memiliki nuansa futuristik dengan masakan Western, Chinese dan Fushion.

Adapun fasilitas yang dimiliki VIP+ diantaranya, VVIP Room dengan kapasitas 16 orang ada 1 room , VIP Room dengan kapasitas 12 Orang ada 4 room.

Medium Room dengan kapasitas 10 Orang ada 6 room. Small Room dengan kapasitas 6 orang ada 2 Room.

Semua room tersebut didesain dengan mengadopsi nama-nama daerah di NTT yaitu Padar, Todo, Waerebo, Ende, Bajawa, Kelimutu, Pazola, Lasiana, Rangko, Rinca, Lembata, dan Koka Lounge.

Lounge yang beralamat di Desa Gorontalo Kecamatan Komodo, Labuan Bajo ini fokus dari jam 11.00-24.00 Wita dengan menyajikan Dim Sum dan Masakan Jepang.

Di malam hari diiringi oleh Expert First Line resident DJ dengan genre of Mush UP, Vocal House, R & B, EDM dan Commercial.

PREMIUM BAR well spirits, beer, wine & best cocktail maker an attractive, working flair. VIP+ sendiri juga bisa digunakan sebagai tempat launching produk, nonton bareng sepak bola, MotoGP hingga F1. (Uka)

