Liga 1 RANS FC Lawan Persis Solo, Klub Raffi Ahmad Berusaha Keluar dari Zona Degradasi

POS-KUPANG.COM - RANS FC melanjutkan perjuangannya di Liga 1 dengan melawan Persis Solo, Selasa 6 Desember 2022 petang ini pukul 18.30 WIB.

Dalam laga lanjutan Liga 1 2022-2023 ini, klub milik Raffi Ahmad itu akan berusaha keluar dari zona degradasi.

Di papan klasemen sementara Liga 1 2022-2023 saat ini, RANS FC asuhan Rahmad Darmawan itu berada di zona degradasi.

Klub milik suami Nagita Slavina itu kini menduduki urutan 16 klasemen sementara dengan 10 poin hasil 11 kali main, 2 kali menang dan 5 kali kalah.

Do zona degradasi, RANS FC ada bersama dua klub lainnya, yaitu Barito Putera di urutan 17 dengan poin 5 hasil 10 kali main, 1 kali menang, 2 kali seri dan sekali kalah.

Berada di posisi dasar klasemen atau urutan 18 klasemen sementara Liga 1 ditempati Persik Kediri dengan 4 poin hasil 11 kali main, 4 kali seri dan 7 kali kalah.

Sementara lawannya Persis Solo petang ini, kini berada setingkat di atas RANS FC dengan koleksi 11 poin hasil 11 kali main, 3 kali menang, 2 kali seri dan 6 kali kalah.

Tergusurnya RANS FC ke zona degradasi sebagai dampak dari hasil pertandingan hari pertama kelanjutan Liga 1, Senin (5/12/2022).

Hasil pertandingan Senin (5/12/2022), masing-masing Persita vs Bali United skor 2-3, PSM Makassar vs Persikabo 1973 skor 2-0, Madura United vs PSIS Semarang skor 0-3.

Padahal sebelum dilanjutkannya kompetisi Liga 1, RANS FC berada di luar zona degradasi dan berada di urutan 15 klasemen sementara.

Dilihat dari poin yang sudah dikoleksi kedua tim, tidak ada pilihan bagi RANS FC jika ingin keluar dari zona degradasi, kecuali harus menang atas Persis Solo.

Apabila dalam pertandingan ini RANS FC berhasil menang atas Persis Solo, maka bisa dipastikan RANS FC akan keluar dari zona degradasi.

Sementara rivalnya Persis Solo akan menggantikan posisi RANS FC di zona degradasi.

Jadwal Liga 1 2022-2023