8 Rekomendasi Drama Korea Lawas Tentang Sekolah, Ada Boys Over Flowers yang Dibintangi Lee Min Ho

DRAMA KOREA - Drama Korea lawas tentang kehidupan sekolah. 8 Rekomendasi Drama Korea Lawas Tentang Sekolah, Ada Boys Over Flowers yang Dibintangi aktor tampan Korea, Lee Min Ho

POS-KUPANG.COM - Masa-masa sekolah adalah masa-masa yang paling indah, begitu juga saat penggemar menonton Drama Korea tentang anak sekolah.

Meskipun Drakor ini telah tayang merupaka Drama Korea lawas tapi kamu tidak akan pernah bosan untuk terus menontonnya.

Berikut 8 rekomendasi Drama Korea lawas tentang kehidupan sekolah, ada Boys Over Flowers yang dibintangi aktor Korea tampan Lee Min Ho.

1. Boys Over Flowers

SMA elit Shinhwa diperintah oleh F4, geng siswa yang terkenal kejam, berisi empat anak laki-laki kaya dan manja yang terbiasa selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan, terutama pemimpin Gu Joon Pyo ( Lee Min Ho ).

Tapi SMA Shinhwa dan F4 terbalik ketika orang biasa Jan Di ( Ku Hye Sun ) ditawari beasiswa ke sekolah.

Drama ini sangat hits di masanya, begitu disukai oleh penggemar drama Korea.

Dan jika kamu ingin tahu awal mula Lee Min Ho memiliki citra seorang Chaebol, ya, semua bermula dari sini!

2. To the Beautiful You

Gu Jae Hee ( Sulli ) adalah penggemar berat pelompat tinggi Kang Tae Joon ( Minho ) dan telah mengikuti karirnya, bahkan saat tinggal di Los Angeles.

Ketika Tae Joon menderita cedera yang berpotensi mengakhiri karirnya, Jae Hee membuat keputusan terburu-buru untuk kembali ke Korea untuk mencoba dan membantunya, dengan cara berdandan sebagai laki-laki dan menyusup ke SMA khusus laki-laki Tae Joon.

Drama lucu dan penuh idola ini adalah satu di antara yang wajib kamu tonton!

3. Princess Hours

Dalam gambaran ulang Korea saat ini di mana keluarga kerajaan masih berkuasa, Chae Kyung ( Yoon Eun Hye ) adalah remaja biasa yang kehidupan normalnya tiba-tiba menjadi jauh lebih rumit ketika keluarganya mengatur agar dia menikah dengan Putra Mahkota Lee Shin ( Joo Ji ), Hoon ).