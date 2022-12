Telkomsel Gelar IndonesiaNEXT Season 7 Buat Kaum Muda Indonesia

POS-KUPANG.COM, JAKARTA- Telkomsel kembali menggelar IndonesiaNEXT, sebuah program tanggung jawab sosial perusahaan yang membuka peluang lebih luas bagi seluruh pemuda Indonesia untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kapabilitas digital mereka agar dapat menjadi Talenta Digital berkualitas dan berdaya saing global.

Selama tujuh tahun terakhir, IndonesiaNEXT secara konsisten berfokus pada pengembangan digital skills dengan menunjang perolehan sertifikasi keahlian bagi mahasiswa, baik sertifikasi internasional User Interface & User Experience (UI/UX), Google Search Engine Optimization (SEO), Adobe Illustrator & Photoshop, Microsoft PowerPoint & Excel, maupun sertifikasi nasional digital marketing dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Bergulirnya penyelenggaraan tahun ketujuh IndonesiaNEXT dengan tema ’We are the NEXT’ ditandai dengan pelaksanaan Kick-Off IndonesiaNEXT Season 7 di Jakarta, Jumat (2/12).

Menurut Vice President Corporate Communications Telkomsel Saki H. Bramono bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital yang paling pesat di Kawasan Asia Tenggara.

Bahkan ekonomi digital kita diprediksi bernilai USD 133 miliar pada 2025 nanti. Selain itu, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia dan McKinsey, selama kurun waktu 2015-2030, di Indonesia dibutuhkan setidaknya 9 juta talenta digital, atau sekitar 600 ribu orang setiap tahun.

Baca juga: Telkomsel PayLater Hadirkan Kemudahan Layanan dan Kelancaran Konektivitas Pelanggan

Untuk itu, pertumbuhan ekonomi digital yang pesat ini harus diimbangi dengan ketersediaan talenta digital yang kompeten. IndonesiaNEXT menjadi perwujudan komitmen Telkomsel sebagai digital ecosystem enabler untuk terus berkontribusi membuka peluang meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kapabilitas mahasiswa Indonesia agar dapat menjadi talenta digital yang berkualitas dan berdaya saing global.

Hal ini sejalan dengan komitmen Telkomsel untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM nasional secara digital, sebagai pilar penting untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Pada penyelenggaraan IndonesiaNEXT Season 7, peserta dari seluruh wilayah Indonesia akan mengikuti setiap proses secara online dengan pola merdeka belajar mandiri dan kreatif dengan metode blended learning (synchronous dan asynchronous).

Beberapa tahapan program terdiri dari National Webinar, Hard Skill, Area Bootcamp, National Bootcamp, dan Crowning Session.

Pada program ini, peserta berkesempatan mendapat sertifikasi tingkat internasional dari User Interface & User Experience (UI/UX), Google Search Engine Optimization (SEO), Adobe Illustrator & Photoshop, Microsoft Powerpoint & Excel, serta sertifikasi nasional digital marketing dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), yang dapat menjadi modal dalam meningkatkan value sekaligus mempersiapkan keahlian profesi mereka di industri digital.

Baca juga: Trafik Layanan Data Telkomsel Tumbuh 59 Persen, Sukses Konektivitas Digital Selama KTT G20

Telkomsel akan memilih 34 terbaik dari seluruh peserta menjadi The Best Talents of IndonesiaNEXT Season 7.

Pelaksanaan prosesi Kick-Off IndonesiaNEXT Season 7 di Jakarta, Jumat (2/12) turut dihadiri oleh Head of Industrial, Telco, Financial Services META Aldo Rambie sebagai salah satu pembicara dalam segmen talk show.

"Melalui program pengembangan kapabilitas seperti IndonesiaNEXT, digital ecosystem enabler layaknya Telkomsel dapat berkontribusi menumbuhkan culture dan mindset yang dibutuhkan agar talenta digital dan generasi muda Indonesia mampu menciptakan dampak dan manfaat yang diharapkan. People adalah kunci agar Indonesia bisa semakin maju dan menggapai cita-citanya untuk menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Metaverse adalah core platform untuk menjembatani physical world dan digital reality, tetapi room for improvement masih sangat luas untuk rekan-rekan berkarya. Beberapa jenis-jenis kapabilitas yang perlu diolah oleh para talenta digital muda di antaranya adalah kreativitas dalam berpikir, literasi niaga digital, hingga adaptivitas berinovasi. Untuk itu, kita perlu terus learning, unlearning, dan scale up," ungkap Aldo.

Sejak penyelenggaraan pertamanya di 2016, IndonesiaNEXT telah menjangkau lebih dari 73 ribu peserta yang berasal dari 2.900 universitas di seluruh Indonesia.