Krisdayanti Dipuji Media Asing , Istri Raul Lemos Dianggap Ikut Andil Pendikan Pencegahan HIV/AIDs

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti dipuji media asing asal Malayasia , MalayMail . Istri Raul Lemos dianggap bersama dalam memperjuangkan pemberantasan penulasaran HIV/AIDs

Bahkan, Krisdayanti yang juga mantan istri Anang Hermansyah itu mendapat penghargaan dari semua lembaga di Malaysia

Dia Krisdayanti membagikan media Malaysia yang mengakat pejuanganya itu di akun media sosial instagramnya @kridayantilemos

Media MalayTimes mengakat wawancara denagn nenek atay Gemmy Ameena Hanna Nur Atta itu berjudul Indonesian singer Krisdayanti speaks on importance HIV/AIDs education, how it should start from home

Dalam ulannya , media tersebut menulis Ikon pop diva Indonesia Krisdayanti menganjurkan pendekatan yang lebih dekat ke rumah dalam hal pendidikan tentang masalah HIV/AIDS.

Penyanyi berusia 47 tahun yang baru-baru ini dianugerahi Penghargaan Inspirasi Yayasan AIDS Malaysia (MAF) di Gala Pita Merah Sunway-MAF pada bulan Oktober. telah secara aktif bekerja dengan orang yang hidup dengan HIV selama lebih dari 10 tahun sekarang, menunjukkan bahwa komunikasi adalah faktor kunci dan lebih dari sekadar kampanye dan upaya advertorial.

Krisdayanti yang merupakan salah satu dari 14 artis lokal di antara 575 Anggota DPR RI periode 2019-2024 mengatakan pendekatan yang lebih personal dan komunikasi yang berkesinambungan menjadi salah satu metode yang diutamakan dan sebaiknya dimulai dari rumah.

“Kita harus menyadari bahkan anggota komunitas kita yang terpinggirkan harus diperlakukan sebagai keluarga.

“Kami juga bagian dari lingkungan mereka dan terkadang, bahkan teman atau anggota keluarga kami sendiri adalah bagian dari komunitas yang terpinggirkan.

“Tidak cukup dialog tentang pendidikan seks, bagaimana melindungi diri, menghindari narkoba. Ini semua adalah hal yang paling baik didiskusikan dalam percakapan dari hati ke hati, ”kata Krisdayanti kepada Malay Mail.

Dia juga berbagi bagaimana pendekatan dari hati ke hati memengaruhi seorang teman desainernya yang hidup dengan HIV, untuk berjuang hidup lebih sehat.

Memberinya motivasi untuk terus berjuang, dia kini bangkit kembali.

Ia menambahkan, penerapan pendidikan seks dalam kurikulum sekolah juga penting, namun fokus utama saat ini adalah mendobrak tabu tentang pendidikan seks secara umum.

“Begitulah cara kami mendidik orang-orang di lingkungan kami, anak-anak kami, anggota keluarga kami.