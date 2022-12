Jadwal Piala Dunia 2022, Prediksi Ghana vs Uruguay, The Black Stars Hindari Kekalahan

kompas.tv/AP Photo/Ebrahim Noroozi

GHANA VS URUGUAY - Jadwal Piala Dunia 2022, prediksi dan susunan pemain Ghana vs Uruguay, The Black Stars harus hindari kekalahan. Tapak pemain Ghana, Mohammed Kudus, merayakan golnya dalam laga grup H Piala Dunia 2022 melawan Korea Selatan di Stadion Education City, Al Rayyan, Qatar, Senin, 28 November 2022.