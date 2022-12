Jadwal Piala Dunia 2022, Kroasia vs Belgia, Link Live Streaming SCTV Kamis Pukul 22.00 WIB 

POS-KUPANG.COM - Saksikan Kroasia vs Belgia, pertandingan terakhir Grup F Piala Dunia 2022 Qatar, Kamis 1 November 2022 malam.

Pertandingan Kroasia vs Belgia akan berlangsung di Stadion Ahmed bin Ali Qatar mulai pukul 22.00, dan bisa disaksikan di SCTV atau link live streaming Vidio.com yang tersedia di bawah ini.

Baik Kroasia maupun Belgia membutuhkan kemenangan untuk meningkatkan peluang mereka lolos ke fase gugur Piala Dunia 2022.

Berikut link live streaming Kroasia vs Belgia di Piala Dunia 2022.

Prediksi Skor

Klasemen Grup F saat ini dipimpin oleh Kroasia (4 poin), Maroko (4 poin), Belgia (3 poin), dan Kanada (0 poin).

Merujuk pada klasemen terkini, baru Kanada saja yang sudah dipastikan gugur fase grup.

Sementara itu, Kroasia, Maroko, dan Belgia bakal berebut dua tiket untuk mewakili Grup F ke babak 16 besar..

Itulah kenapa disebut laga ini bertajuk hidup mati bagi kedua tim.

Laga penentuan Kroasia vs Belgia dan Maroko vs Kanada digeber bersamaan.

Skenario sederhananya, pemenang kedua laga itu dipastikan lolos ke fase gugur mewakili Grup F.

Belgia memang mendominasi saat bersua Kroasia dalam lima pertemuan terakhir. Kesempatan itu dimanfaatkan Kevin de Brunye dan kolega dengan mengemas 3 kemenangan, sekali seri dan hanya sekali kalah.

Kendati unggul head to head, performa "generasi emas" Belgia tengah diragukan. Saat unggul tipis 1-0 atas Kanada misalnya, gawang Thibaut Courtois digempur 22 tembakan, 3 di antaranya on target.

Berbanding terbalik, anak asuh Roberto Martinez saat itu hanya mampu melesakkan 9 tembakan, 3 di antaranya tepat sasaran. Beruntung, satu peluang bisa dikonversi menjadi gol.

Lalu pada matchday kedua, timnas peringkat 2 dunia FIFA itu dipermalukan Maroko 0-2.

Angka peluang Belgia dan Maroko sebenarnya berimbang. Namun, ketajaman penyerang Belgia di Piala Dunia 2022 memang layak dipertanyakan.

Berpindah ke kubu seberang, Kroasia sudah melesakkan 4 gol dan bobol 1 gol saja di Grup F, hasil kemenangan 4-1 atas Kanada dan imbang 0-0 kontra Maroko.

Data statistik Whoscored menunjukkan, konversi gol Kroasia mencapai 22 persen, jauh lebih besar dari Belgia yang hanya 5 persen.

Singkat kata, Kroasia tampil lebih tajam dan efektif sepanjang dua laga Grup F Piala Dunia 2022.

Berkaca pada performa kedua kubu, Belgia jelas layak waspada dengan ambisi Kroasia yang ingin memperbaiki rekor pertemuan tim.

Selain itu, Luka Modric dkk yang berstatus runner-up Piala Dunia 2018 jelas membawa misi untuk memperpanjang napas mereka menuju babak 16 besar.

Menurut sports mole, prediksi skor Kroasia vs Belgia adalah 2-1 untuk kemenangan Kroasia.

Sementara sports keda menyebut, prediksi skor Kroasia vs Belgia adalah 1-1.

Head to Head

Berikut ini head to head Kroasia vs Belgia di berbagai ajang

07/06/21: Belgia vs Kroasia 1-0 - Persahabatan

11/10/13: Kroasia vs Belgia 1-2 - Kualifikasi Piala Dunia

12/09/12: Belgia vs Kroasia 1-1 - Kualifikasi Piala Dunia

04/03/10: Belgia vs Kroasia 0-1 - Persahabatan

11/09/03: Belgia vs Kroasia 2-1 -

Line Up

Berikut ini prediksi formasi dan line up Kroasia vs Belgia pada match day ketiga Piala Dunia 2022 Qatar:

Kroasia (4-3-3) : Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa; Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Luka Modric; Ivan Perisic, Nikola Vlasic, Andrej Kramaric. | Pelatih: Zlatko Dalic.

Belgia (3-4-2-1) : Thibaut Courtois; Leander Dendoncker, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen; Thomas Meunier, Yannick Carrasco, Axel Witsel, Youri Tielemans; Kevin De Bruyne, Eden Hazard; Michy Batshuayi. | Pelatih: Roberto Martinez.

Profil Timnas

Sebagai gambaran, berikut ini profil timnas Kroasia dan Belgia yang berisi daftar pemain timnas dan catatan hasil 5 pertandingan terakhir keduanya:

Kroasia

Skuad Kroasia merupakan kombinasi pemain baru, dan berpengalaman.

Selain Luka Modric, ada lima pemain lainnya yang sudah berusia di atas 30 tahun dan masih dipanggil oleh Zlatko Dalic.

Kelima pemain uzur tersebut adalah Domagoj Vida, Dejan Lovren, Ivan Perisic, Andrej Kramaric, dan Ante Budimir.

Vida, Lovren, dan Perisic sama-sama berusia 33 tahun, sementara Budimir dan Kramaric sedikit lebih muda dengan usia 31 tahun.

Modric menjadi pemain paling tua dalam skuad timnas Kroasia dengan usia 37 tahun.

Kroasia menorehkan catatan manis pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Saat itu, mereka tampil konsisten hingga mampu menembus babak final.

Namun, di babak final mereka dikalahkan Prancis dengan skor 2-4.

Itu menjadi catatan terbaik Kroasia selama lima kali ikut serta di Piala Dunia.

Sebelumnya, Vatreni juga pernah menorehkan hasil positif dengan finis ketiga pada edisi 1998.

Beberapa pilar saat itu seperti Luka Modric, Ivan Perisic, dan Marcelo Brozovic akan kembali turun di Qatar nanti.

Dalic kini juga memiliki senjata baru, yakni para pemain muda berbakat yang diberinya kepercayaan tampil di hajatan akbar sepak bola ini.

Nama-nama seperti Josko Gvardiol, Luka Sukic, dan Josip Stanisic juga akan menjadi tulang punggung Vetreni.

Selain menyandang modal sejarah bagus di Piala Dunia, pasukan Dalic juga layak percaya diri lantaran telah menjadi juara grup di ajang Nations League di atas Prancis, dan Denmark.

"Hasil gemilang di Nations League memberi kami hak untuk memiliki harapan yang tinggi, kami memainkan pertandingan teratas dan kami benar-benar optimistis," kata Dalic.

“Namun, ada tim nasional lain yang memiliki ambisi seperti itu, yang terpenting adalah pertandingan pertama dengan Maroko," tuturnya.

Kroasia membuka kampanye Piala Dunia mereka di Qatar melawan Maroko pada 23 November dan juga menghadapi Belgia dan Kanada di Grup F.

Gelandang asal Real Madrid, Luka Modric bagaimana pun tetap akan jadi titik sentral.

Kiprah gemilangnya ikut meloloskan negaranya ke final Piala Dunia 2018 lalu, membuahkan ganjaran sebagai peraih Ballon d'Or tahun itu.

Kini, sekalipun sudah menginjak usia 37 tahun, Modric bakal tetap jadi tumpuan.

Rekan-rekannya juga bertekad memberikan yang terbaik sebagai kado terindah mengingat ini akan jadi Piala dunia terakhirnya.

Daftar pemain

Berikut daftar pemain timnas Kroasia di Piala Dunia Qatar :

Kiper: Dominik Livakovic, Ivica Ivušic, Ivo Grbic

Bek: Domagoj Vida, Dejan Lovren, Borna Barišic, Josip Juranovic, Joško Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanišic, Martin Erlic, Josip Sutalo

Gelandang: Luka Modric, Mateo Kovačic, Marcelo Brozovic, Mario Pasalic, Nikola Vlašic, Lovro Majer, Kristijan Jakic, Luka Sučic

Penyerang: Ivan Periši, Andrej Kramarić, Bruno Petkovic, Mislav Oršic, Ante Budimir, Marko Livaja

Catatan Hasil 5 Pertandingan Terakhir

Berikut ini catatan hasil 5 pertandingan terakhir Kroasia di berbagai ajang:

27/11/22 : Kroasia vs Kanada : 4-1 - Penyisihan Grup F Piala Dunia 2022

23/11/22 : Maroko vs Kroasia 0-0 - Penyisihan Grup F Piala Dunia 2022

16/11/22 : Arab Saudi vs Kroasia 0-1 - Persahabatan

26/09/22 : Austria vs Kroasia 1-3 - UEFA Nations League

23/09/2022: Kroasia vs Denmark 2 - 1 - UEFA Nations League

Belgia

Eden Hazard diperkirakan masih menjadi tumpuan utama lini serang skuad Timnas Belgia di Piala Dunia 2022.

Ini adalah kesempatan terakhir bagi generasi emas Timnas Belgia untuk bisa merebut tropi Juara Dunia.

Eden Hazard dkk merupakan generasi emas sepak bola Belgia, mengingat tim ini bermaterikan pemain-pemain terbaik.

Timnas Belgia masuk deretan tim yang difavoritkan menjadi juara Piala Dunia 2022 di Qatar.

Terlebih Belgia saat ini nangkring di posisi kedua rangking teratas FIFA.

Dari sejumlah nama pemain yang dipanggil, ada beberapa nama pemain kunci Belgia.

Mereka di antaranya Eden Hazard, Kevin de Bruyne dan Thibaut Courtois.

Pada Piala Dunia 2022, Kevin de Bruyne dkk tergabung dalam grup F bersama Kanada, Kroasia dan Maroko.

Berada di grup relatif ringan, Timnas Belgia yang memiliki kualitas pemain di atas rata-rata tim saingannya, berpeluang besar lolos fase grup.

Timnas Belgia belum pernah merengkuh tropi juara sepak bola sejagat.

Sepanjang gelaran Piala Dunia, Belgia sudah 13 kali lolos.

Piala Dunia 2022 di Qatar ini adalah kesempatan ke 14 kali bagi Timnas Belgia.

Pencapaian terbaik Belgia meraih peringkat 3 pada Piala Dunia 2018 di Russia.

Selebihnya 1 kali peringkat 4 pada edisi 1986, 1 kali menembus perempat final pada 2014, 5 kali lolos babak 16 besar, dan sisanya 5 kali tertenti di fase grup.

Meski belum pernah sekalipun meraih juara sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, namun Timnas Belgia bukan tim kemarin sore.

Tim berjuluk De Rode Duivels (Si Setan Merah) saat ini berada di peringkat 2 FIFA di bawah Brasil di posisi teratas.

Melansir Kompas.com, Piala Dunia 2022 di Qatar nanti merupakan kesempatan terakhir generasi emas Timnas Belgia.

Timnas Belgia selalu merasakan kegagalan pada turnamen-turnamen besar beberapa tahun terakhir.

Apakah Piala Dunia 2022 di Qatar akan menjadi kesempatan terakhir bagi generasi emas De Rode Duivels?

Keberadaan pemain-pemain top macam Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku membuat skuad timnas Belgia mendapat sebutan generasi emas.

Bahkan, Belgia sempat menduduki peringkat pertama ranking FIFA dalam waktu yang cukup lama.

Akan tetapi, generasi emas yang dimiliki Belgia hingga saat ini belum menghasilkan apa-apa.

Kegagalan demi kegagalan justru menjadi hal yang akrab bagi Kevin De Bruyne dkk.

Tahun lalu, Belgia cuma bisa mencapai perempat final Euro 2020.

Kemudian, mereka menelan kekalahan dari Italia perebutan tempat ketiga UEFA Nations League.

Kini, generasi emas timnas Belgia berpacu dengan waktu.

Piala Dunia 2022 dianggap sebagai kesempatan terakhir De Rode Duivels untuk memenangi trofi bergengsi.

Daftar pemain

Berikut nama-nama pemain Timnas Belgia yang bisa jadi andalan tampil di Piala Dunia 2022 di Qatar:

Kiper : Matz Sels (Strasbourg, Prancis), Simon Mignolet (Club Brugge, Belgia), Koen Casteels (VfL Wolfsburg, Jerman)

Bek : Toby Alderweireld (Al-Duhail, Qatar), Arthur Theate (Bologna, Italia), Jan Vertonghen (Benfica, Portugal), Timothy Castagne (Leicester City, Inggris), Alexis Saelemaekers (Milan, Italia), Thomas Foket (Reims, Prancis), Brandon Mechele (Club Brugge, Belgia), Wout Faes (Reims, Prancis)

Gelandang : Axel Witsel (Borussia Dortmund, Jerman), Youri Tielemans (Leicester City, Inggris), Eden Hazard - kapten (Real Madrid, Spanyol), Leandro Trossard (Brighton & Hove Albion, Inggris), Leander Dendoncker (Wolverhampton, Inggris), Hans Vanaken (Club Brugge, Belgia), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund, Jerman), Dennis Praet (Torino, Italia)

Penyerang: Dries Mertens (Napoli, Italia), Charles De Ketelaere (Club Brugge, Belgia), Michy Batshuayi (Beşiktaş, Turki), Adnan Januzaj (Real Sociedad, Spanyol), Loïs Openda (Vitesse, Belanda)

Catatan Hasil 5 Pertandingan Terakhir

Berikut ini catatan hasil 5 pertandingan terakhir yang dimiliki Belgia di berbagai ajang:

27/11/22 : Belgia vs Maroko 0 - 2 (Penyisihan Grup F Piala Dunia 2022)

24/11/22 : Belgium vs Kanada 1-0 (Penyisihan Grup F Piala Dunia 2022)

18/11/22 : Mesir vs Belgia 2- 1 (Persahabatan)

26/09/22 : Belanda vs Belgia 1-0 (UEFA Nations League)

23/09/22 : Belgia vs Wales 2-1 (UEFA Nations League)

Profil Tiga Pemain Bintang Kroasia

Berikut tiga pemain bintang Kroasia yang patut diwaspadai oleh Belgia di laga ketiga Grup F Piala Dunia 2022.

1. Luka Modric

Luka Modric adalah gelandang gaek Kroasia yang bermain untuk Real Madrid.

Pada musim ini ia telah tampil sebanyak 18 kali dengan raihan lima gol dan dua assist untuk Madrid.

Dilansir Whoscored, sebagai seorang gelandang, pria berusia 37 tahun itu adalah sosok yang unggul dalam hal memberikan umpan, umpan kunci, dan umpan terobosan.

Atribut lain darinya yang cukup menonjol adalah kemampuannya dalam melepaskan tembakan jarak jauh dan melakukan dribel.

Modric mencatatkan umpan sukses sebesar 89.4 persen di semua ajang kompetisi musim ini.

2. Marcelo Brozovic

Marcelo Brozovic adalah gelandang yang bermain untuk Inter Milan.

Musim ini ia telah bermain sebanyak 12 kali di semua ajang kompetisi untuk Inter dan berhasil mencetak dua gol.

Brozovic adalah tipe gelandang yang suka memberikan umpan-umpan jarak jauh dan memberikan umpan terobosan.

Rata-rata umpan suksesnya menyentuh angka 90.3 persen.

Pria berusia 30 tahun itu bisa membahayakan pertahanan Belgia dengan umpan-umpan jarak jauhnya.

3. Ivan Perisic

Ivan Perisic adalah pemain yang merumput bersama Tottenham Hotspur.

Bersama Spurs musim ini ia sukses catatkan 21 penampilan di semua ajang kompetisi dengan total tujuh assist.

Untuk diketahui, di ajang Piala Dunia 2022, ia telah hasilkan dua assist.

Pria berusia 33 tahun itu adalah tipe pemain yang unggul dalam memberikan umpan kunci, duel udara, dan melakukan intersep bola.

Ia akan mengancam Belgia dengan atribut-atributnya tersebut.

